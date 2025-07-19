19 июля 2025

В Ростовской области задерживаются 75 поездов из-за падения дрона ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Десятки поездов задержаны из-за происшествия
Десятки поездов задержаны из-за происшествия Фото:

В Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского БПЛА, в результате которого задерживаются 75 пассажирских поездов. Об этом сообщает  Федеральная пассажирская компания (ФПК).

«В связи с происшествием на перегоне в Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования ФПК», — сообщили в компании. Представители ФПК добавили, что специалисты работают на месте для восстановления движения и минимизации задержек.

Ранее движение на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области уже приостанавливалось из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков украинского беспилотника. Тогда были задержаны более 50 поездов и отменены пригородные электрички, а пассажирам предоставляли воду и питание. Также сообщалось о перебоях с электроэнергией и возгораниях в частном секторе после атаки дронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского БПЛА, в результате которого задерживаются 75 пассажирских поездов. Об этом сообщает  Федеральная пассажирская компания (ФПК). «В связи с происшествием на перегоне в Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования ФПК», — сообщили в компании. Представители ФПК добавили, что специалисты работают на месте для восстановления движения и минимизации задержек. Ранее движение на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области уже приостанавливалось из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков украинского беспилотника. Тогда были задержаны более 50 поездов и отменены пригородные электрички, а пассажирам предоставляли воду и питание. Также сообщалось о перебоях с электроэнергией и возгораниях в частном секторе после атаки дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...