В Ростовской области задерживаются 75 поездов из-за падения дрона ВСУ

В Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского БПЛА, в результате которого задерживаются 75 пассажирских поездов. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).
«В связи с происшествием на перегоне в Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования ФПК», — сообщили в компании. Представители ФПК добавили, что специалисты работают на месте для восстановления движения и минимизации задержек.
Ранее движение на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области уже приостанавливалось из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков украинского беспилотника. Тогда были задержаны более 50 поездов и отменены пригородные электрички, а пассажирам предоставляли воду и питание. Также сообщалось о перебоях с электроэнергией и возгораниях в частном секторе после атаки дронов.
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