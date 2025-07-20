Аэропорт Красноярска отменил вылеты и прилеты

В аэропорту Красноярска 20 июля задержаны и отменены несколько рейсов на прилет и вылет из-за временных ограничений, введенных в воздушном пространстве московских аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы в аэропорту Красноярск на прилет и на вылет задерживается и отменяется ряд рейсов. Пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всеми необходимыми услугами согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Росавиация уже вводила аналогичные ограничения в московских аэропортах Внуково и Шереметьево для обеспечения безопасности полетов. Такие меры применяются при возникновении угроз или проведении специальных мероприятий и приводят к задержкам и отменам рейсов в других регионах страны, включая Красноярск.
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