Аэропорт Красноярска отменил вылеты и прилеты

В красноярском аэропорту задержаны и отменены несколько рейсов
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В сибирском аэропорту задержаны и отменены несколько рейсов
В сибирском аэропорту задержаны и отменены несколько рейсов Фото:

В аэропорту Красноярска 20 июля задержаны и отменены несколько рейсов на прилет и вылет из-за временных ограничений, введенных в воздушном пространстве московских аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы в аэропорту Красноярск на прилет и на вылет задерживается и отменяется ряд рейсов. Пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всеми необходимыми услугами согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Росавиация уже вводила аналогичные ограничения в московских аэропортах Внуково и Шереметьево для обеспечения безопасности полетов. Такие меры применяются при возникновении угроз или проведении специальных мероприятий и приводят к задержкам и отменам рейсов в других регионах страны, включая Красноярск.

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В аэропорту Красноярска 20 июля задержаны и отменены несколько рейсов на прилет и вылет из-за временных ограничений, введенных в воздушном пространстве московских аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы в аэропорту Красноярск на прилет и на вылет задерживается и отменяется ряд рейсов. Пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всеми необходимыми услугами согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее Росавиация уже вводила аналогичные ограничения в московских аэропортах Внуково и Шереметьево для обеспечения безопасности полетов. Такие меры применяются при возникновении угроз или проведении специальных мероприятий и приводят к задержкам и отменам рейсов в других регионах страны, включая Красноярск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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