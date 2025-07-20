План «Ковер» ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде ограничили работу аэропорта
В Нижнем Новгороде ограничили работу аэропорта Фото:

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Нижний Новгород („Стригино“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. По словам представителя ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что временные ограничения были введены в четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Об этом сообщает RT.

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В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Нижний Новгород („Стригино“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. По словам представителя ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее стало известно, что временные ограничения были введены в четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Об этом сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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