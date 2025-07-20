Пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев передать РФ данные командиров

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Боец ВСУ призвал сдавать командиров российских спецслужбам
Боец ВСУ призвал сдавать командиров российских спецслужбам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты должны фиксировать и передавать российской стороне личные данные командиров ВСУ, чтобы облегчить их идентификацию. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский из Львова.

«Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ, — прим. URA.RU), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров», — сказал Климишевский в беседе с РИА Новости. 

По словам военнопленного, командиры украинской армии часто выражают негативное отношение к личному составу и открыто заявляют, что возвращение на гражданку для них невозможно. Климишевский также отметил, что при сдаче в плен у бойцов появляется возможность передать сведения о руководстве ВСУ российским силовым структурам. Он добавил, что российские спецслужбы смогут установить личности командиров по этим данным.

Ранее Климишевский призвал сослуживцев сдаваться, бунтовать и сливать фронт. Он отметил, что российские военные часто жертвуют собой ради спасения пленных, а все рассказы командования ВСУ о якобы жестоком обращении российских военных с пленными являются вымыслом и слухами. Его слова передает RT.

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Украинские солдаты должны фиксировать и передавать российской стороне личные данные командиров ВСУ, чтобы облегчить их идентификацию. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский из Львова. «Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ, — прим. URA.RU), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров», — сказал Климишевский в беседе с РИА Новости.  По словам военнопленного, командиры украинской армии часто выражают негативное отношение к личному составу и открыто заявляют, что возвращение на гражданку для них невозможно. Климишевский также отметил, что при сдаче в плен у бойцов появляется возможность передать сведения о руководстве ВСУ российским силовым структурам. Он добавил, что российские спецслужбы смогут установить личности командиров по этим данным. Ранее Климишевский призвал сослуживцев сдаваться, бунтовать и сливать фронт. Он отметил, что российские военные часто жертвуют собой ради спасения пленных, а все рассказы командования ВСУ о якобы жестоком обращении российских военных с пленными являются вымыслом и слухами. Его слова передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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