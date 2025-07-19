19 июля 2025

СК возбудил уголовное дело после травмы девочки в лагере в Каменске-Уральском

© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура начала проверку после инцидента в лагере «У трех пещер» с участием девятилетней девочки. В СК решили возбудить уголовное дело по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«По данному факту следственным отделом СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“ (статья 238 УК РФ). В ходе расследования выясняются все обстоятельства», — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в детском лагере. Девочка упала с игровой площадки и потеряла сознание. В лагере ей не вызвали скорую помощь, а просто позвонили родителям и попросили забрать ребенка. В больнице у девочки выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом руки.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура начала проверку после инцидента в лагере «У трех пещер» с участием девятилетней девочки. В СК решили возбудить уголовное дело по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «По данному факту следственным отделом СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“ (статья 238 УК РФ). В ходе расследования выясняются все обстоятельства», — сказано в сообщении ведомства. Инцидент произошел в детском лагере. Девочка упала с игровой площадки и потеряла сознание. В лагере ей не вызвали скорую помощь, а просто позвонили родителям и попросили забрать ребенка. В больнице у девочки выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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