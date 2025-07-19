СК возбудил уголовное дело после травмы девочки в лагере в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура начала проверку после инцидента в лагере «У трех пещер» с участием девятилетней девочки. В СК решили возбудить уголовное дело по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
«По данному факту следственным отделом СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“ (статья 238 УК РФ). В ходе расследования выясняются все обстоятельства», — сказано в сообщении ведомства.
Инцидент произошел в детском лагере. Девочка упала с игровой площадки и потеряла сознание. В лагере ей не вызвали скорую помощь, а просто позвонили родителям и попросили забрать ребенка. В больнице у девочки выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом руки.
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