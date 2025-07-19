Вечером 20 июля на Краснокамской объездной в Пермском крае собралась многокилометровая пробка из-за ДТП. Столкнулись две фуры и легковушка. Один из автомобилей загорелся, сообщают очевидцы в соцсетях.
«На Краснокамской объездной образовался многокилометровый затор из-за ДТП. Столкнулись две фуры и легковушка. Один из автомобилей загорелся „, — сообщается в telegram-канале „Пермь с огоньком“.
Согласно информации онлайн-карт, протяженность затора в сторону трассы Пермь — Краснокамск достигла 7,8 километра, в обратном направлении — около 2,5 километра. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Корреспондент URA.RU направил запрос в краевую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
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