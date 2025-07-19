19 июля 2025

На Краснокамской объездной в Прикамье образовалась огромная пробка из-за жесткого ДТП с фурами. Видео

На Краснокамской объездной собралась пробка из-за ДТП с фурами
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка растянулась на несколько километров
Пробка растянулась на несколько километров Фото:

Вечером 20 июля на Краснокамской объездной в Пермском крае собралась многокилометровая пробка из-за ДТП. Столкнулись две фуры и легковушка. Один из автомобилей загорелся, сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Краснокамской объездной образовался многокилометровый затор из-за ДТП. Столкнулись две фуры и легковушка. Один из автомобилей загорелся „, — сообщается в telegram-канале „Пермь с огоньком“.

Согласно информации онлайн-карт, протяженность затора в сторону трассы Пермь — Краснокамск достигла 7,8 километра, в обратном направлении — около 2,5 километра. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в краевую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

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Вечером 20 июля на Краснокамской объездной в Пермском крае собралась многокилометровая пробка из-за ДТП. Столкнулись две фуры и легковушка. Один из автомобилей загорелся, сообщают очевидцы в соцсетях. «На Краснокамской объездной образовался многокилометровый затор из-за ДТП. Столкнулись две фуры и легковушка. Один из автомобилей загорелся „, — сообщается в telegram-канале „Пермь с огоньком“. Согласно информации онлайн-карт, протяженность затора в сторону трассы Пермь — Краснокамск достигла 7,8 километра, в обратном направлении — около 2,5 километра. Оперативные службы работают на месте происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в краевую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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