Бастрыкина возмутила история девочки из лагеря в Каменске-Уральском

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В СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ
В СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ Фото:

Председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении скандала с девочкой из Каменска-Уральского. В лагере города ей не оказали медицинскую помощь, когда она потеряла сознание. Об этом рассказали в информационном центре СК России.

"В социальных медиа сообщалось, что в одном из детских лагерей Свердловской области 8-летняя девочка травмировалась, упав с уличного спортивного инвентаря. Отмечается ненадлежащая реакция сотрудников учреждения на произошедшее и неоказание медицинской помощи пострадавшей", — сказано в заявлении.

Инцидент произошел в детском лагере. Девочка упала с игровой площадки и потеряла сознание. В лагере ей не вызвали скорую помощь, а просто позвонили родителям и попросили забрать ребенка. В больнице у девочки выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом руки.

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Председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении скандала с девочкой из Каменска-Уральского. В лагере города ей не оказали медицинскую помощь, когда она потеряла сознание. Об этом рассказали в информационном центре СК России. "В социальных медиа сообщалось, что в одном из детских лагерей Свердловской области 8-летняя девочка травмировалась, упав с уличного спортивного инвентаря. Отмечается ненадлежащая реакция сотрудников учреждения на произошедшее и неоказание медицинской помощи пострадавшей", — сказано в заявлении. Инцидент произошел в детском лагере. Девочка упала с игровой площадки и потеряла сознание. В лагере ей не вызвали скорую помощь, а просто позвонили родителям и попросили забрать ребенка. В больнице у девочки выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом руки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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