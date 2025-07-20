Бастрыкина возмутила история девочки из лагеря в Каменске-Уральском

Председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении скандала с девочкой из Каменска-Уральского. В лагере города ей не оказали медицинскую помощь, когда она потеряла сознание. Об этом рассказали в информационном центре СК России.
"В социальных медиа сообщалось, что в одном из детских лагерей Свердловской области 8-летняя девочка травмировалась, упав с уличного спортивного инвентаря. Отмечается ненадлежащая реакция сотрудников учреждения на произошедшее и неоказание медицинской помощи пострадавшей", — сказано в заявлении.
Инцидент произошел в детском лагере. Девочка упала с игровой площадки и потеряла сознание. В лагере ей не вызвали скорую помощь, а просто позвонили родителям и попросили забрать ребенка. В больнице у девочки выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом руки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!