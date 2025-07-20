Путин и Хаменеи готовят ответ на ультиматум Европы по иранской ядерной программе

Москва и Тегеран готовят ответ на ультиматум «евротройки» по иранской ядерной программе. Возможный компромисс призван остановить давление на Иран и избежать дальнейшей эскалации конфликта, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи в Кремле 20 июля Путина со старшим советником верховного руководителя Ирана Али Лариджани.
«Иранский представитель по поручению верховного руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. С российской стороны были высказаны позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой», — сказано в официальном сообщении Кремля.
Сегодня же стало известно, что на следующей неделе возобновятся переговоры по иранской ядерной программе между Ираном и европейской тройкой — Великобританией, Германией и Францией. «Евротройка» требует заключить сделку до конца августа, в противном случае угрожает восстановить санкции ООН против Тегерана.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия предлагает вывезти излишки обогащенного урана из Ирана. Этот процесс, а также хранение предлагается производить под контролем МАГАТЭ.
Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов убежден, что встреча Путина с Лариджани — это и сверка часов перед переговорами с «евротройкой», и моральная поддержка Ирана со стороны Москвы. «России важно понимать позицию Ирана перед этими переговорами, чтобы в дальнейшем продолжить твердо отстаивать ее на международном уровне. Да, мы предлагаем вывезти порядка 400 килограммов обогащенного урана из Ирана. Россия готова предоставить свои возможности для хранения этого урана, который при этом останется собственностью Тегерана», — отметил Иванов.
Россия и Иран заинтересованы в разрешении ядерного вопроса, чтобы остановить эскалацию на Ближнем Востоке, снизить угрозы развязывания новой войны в будущем.
«Встреча Путина и Лариджани – это шаг в сторону снижения напряженности вокруг Ирана. Это шаг к поиску мирного решения иранского ядерного вопроса. Возможно, это тоже какой-то этап в подготовке ядерной сделки», — полагает эксперт.
Похожей позиции придерживается и директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, если Иран под контролем МАГАТЭ передаст обогащенный уран и центрифуги России, это снизит напряженность в регионе, и Запад оставит Иран в покое. «Москве и Тегерану нужно выработать общую концепцию по дальнейшему развитию иранской ядерной программы. Для России это важно, поскольку решение ядерной проблемы означает, что в будущем не будет войны. Кроме того, для России это экономически выгодный проект: мы будем получать какие-то деньги за хранение урана, за его обогащение», — заключил Марков.
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