Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана

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Путин встретился со старшим советником верховного лидера Ирана
Путин встретился со старшим советником верховного лидера Ирана Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что иранский представитель передал Путину оценки Тегерана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани», — сообщил Песков журналистам. Он отметил, что представитель Ирана по поручению руководства своей страны проинформировал главу РФ о позиции Тегерана в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.

По его словам, во время переговоров российская сторона обозначила свои позиции, направленные на стабилизацию обстановки в регионе и поиск политических решений по вопросам, касающимся иранской ядерной программы. Песков уточнил, что Москва последовательно выступает за урегулирование всех спорных вопросов дипломатическим путем и сохранение безопасности на Ближнем Востоке.

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Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что иранский представитель передал Путину оценки Тегерана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. «Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани», — сообщил Песков журналистам. Он отметил, что представитель Ирана по поручению руководства своей страны проинформировал главу РФ о позиции Тегерана в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. По его словам, во время переговоров российская сторона обозначила свои позиции, направленные на стабилизацию обстановки в регионе и поиск политических решений по вопросам, касающимся иранской ядерной программы. Песков уточнил, что Москва последовательно выступает за урегулирование всех спорных вопросов дипломатическим путем и сохранение безопасности на Ближнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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