Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что иранский представитель передал Путину оценки Тегерана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани», — сообщил Песков журналистам. Он отметил, что представитель Ирана по поручению руководства своей страны проинформировал главу РФ о позиции Тегерана в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.
По его словам, во время переговоров российская сторона обозначила свои позиции, направленные на стабилизацию обстановки в регионе и поиск политических решений по вопросам, касающимся иранской ядерной программы. Песков уточнил, что Москва последовательно выступает за урегулирование всех спорных вопросов дипломатическим путем и сохранение безопасности на Ближнем Востоке.
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