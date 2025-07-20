ФК «Челябинск» выиграл первый матч в Первой лиге ФНЛ у московского «Торпедо»

Футбольный клуб «Челябинск» выиграл дебютный матч в Первой лиге ФНЛ у московского «Торпедо». Игра на старте сезона завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинцев — сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Осваиваться в Первой лиге ФК «Челябинск» начал с оборонительных действий. И на 16-й минуте матча Гулжигит Алыкулов пробил в левую «шестерку» с подбора — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.
Инициативой и дальше владели хозяева, но рисунок игры кардинально поменялся на 34-й минуте матча, когда гол в ворота торпедовцев забил новичок команды Рамазан Гаджимурадов. На 39-й минуте успех развил капитан команды Александр Жиров.
Во втором тайме Жирову удалось оформить дубль — счет в игре стал 1:3. А на 82-й минуте москвичи отыграли один гол усилиями Глеба Шевченко — 2:3. Арбитр добавил к основному времени матча три минуты. Но они не принесли успеха «Торпедо». Итак, ФК «Челябинск» в первом матче одолел одного из лидеров ФНЛ, которому из-за коррупционного скандала не удалось выйти в РПЛ.
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