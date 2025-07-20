20 июля 2025

В школы Челябинска зачислят еще 2,5 тысячи первоклассников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В школах Челябинска осталось еще 2,5 тысячи мест для первоклассников
В школах Челябинска осталось еще 2,5 тысячи мест для первоклассников Фото:

В школы Челябинска к 21 июля набрали 13 142 первоклассника. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, с начала приемной кампании осталось 2,5 тысячи вакантных мест.

«Продолжаются приемные кампании в первые классы. На сегодня 13 142 ребенка набраны, 2,5 тысячи вакантных мест остается», — сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев.

Неделю назад общее число зачисленных ребят составило 12 726. Приемная кампания при этом стартовала 28 марта, а в рамках второй волны было выделено еще четыре тысячи мест. В первую волну родители подали порядка 80% заявлений, большинство из них — через портал Госуслуг.

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В школы Челябинска к 21 июля набрали 13 142 первоклассника. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, с начала приемной кампании осталось 2,5 тысячи вакантных мест. «Продолжаются приемные кампании в первые классы. На сегодня 13 142 ребенка набраны, 2,5 тысячи вакантных мест остается», — сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев. Неделю назад общее число зачисленных ребят составило 12 726. Приемная кампания при этом стартовала 28 марта, а в рамках второй волны было выделено еще четыре тысячи мест. В первую волну родители подали порядка 80% заявлений, большинство из них — через портал Госуслуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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