В школы Челябинска зачислят еще 2,5 тысячи первоклассников

В школы Челябинска к 21 июля набрали 13 142 первоклассника. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, с начала приемной кампании осталось 2,5 тысячи вакантных мест.
«Продолжаются приемные кампании в первые классы. На сегодня 13 142 ребенка набраны, 2,5 тысячи вакантных мест остается», — сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев.
Неделю назад общее число зачисленных ребят составило 12 726. Приемная кампания при этом стартовала 28 марта, а в рамках второй волны было выделено еще четыре тысячи мест. В первую волну родители подали порядка 80% заявлений, большинство из них — через портал Госуслуг.
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