13 июля 2025
12 июля 2025

В школах Челябинска осталось три тысячи свободных мест для первоклассников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В школах Челябинска ожидают еще 2972 первоклассника
В школах Челябинска ожидают еще 2972 первоклассника Фото:

В школы Челябинска на 14 июля зачислены 12 726 первоклассников. Как передает корреспондент с аппаратного совещания мэрии, свободными остались почти три тысячи мест.

«На сегодня 12 726 ребят зачислены в первые классы. Остается 2972 свободных мест. Приемная компания будет идти весь август, поэтому ждем и приглашаем школы Челябинска»,- сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев.

В рамках второго этапа в городе было выделено почти четыре тысячи мест для первоклассников. Кампания стартовала 28 марта. В рамках первой волны родители подали порядка 80% заявлений, большинство из которых с помощью портала Госуслуг.

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В школы Челябинска на 14 июля зачислены 12 726 первоклассников. Как передает корреспондент с аппаратного совещания мэрии, свободными остались почти три тысячи мест. «На сегодня 12 726 ребят зачислены в первые классы. Остается 2972 свободных мест. Приемная компания будет идти весь август, поэтому ждем и приглашаем школы Челябинска»,- сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев. В рамках второго этапа в городе было выделено почти четыре тысячи мест для первоклассников. Кампания стартовала 28 марта. В рамках первой волны родители подали порядка 80% заявлений, большинство из которых с помощью портала Госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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