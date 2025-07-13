В школах Челябинска осталось три тысячи свободных мест для первоклассников

В школы Челябинска на 14 июля зачислены 12 726 первоклассников. Как передает корреспондент с аппаратного совещания мэрии, свободными остались почти три тысячи мест.
«На сегодня 12 726 ребят зачислены в первые классы. Остается 2972 свободных мест. Приемная компания будет идти весь август, поэтому ждем и приглашаем школы Челябинска»,- сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев.
В рамках второго этапа в городе было выделено почти четыре тысячи мест для первоклассников. Кампания стартовала 28 марта. В рамках первой волны родители подали порядка 80% заявлений, большинство из которых с помощью портала Госуслуг.
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