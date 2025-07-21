Над Орловской областью сбиты 17 беспилотников ВСУ

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Беспилотники не нанесли ущерба Орловской области
Беспилотники не нанесли ущерба Орловской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Орловской областью уничтожено 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, повреждений и пострадавших в результате атак дронов нет. Места падения обломков БПЛА осматривают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Клычков поблагодарил за работу силы ПВО.

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Над Орловской областью уничтожено 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, повреждений и пострадавших в результате атак дронов нет. Места падения обломков БПЛА осматривают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Клычков поблагодарил за работу силы ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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