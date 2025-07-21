Над Орловской областью сбиты 17 беспилотников ВСУ

Беспилотники не нанесли ущерба Орловской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Орловской областью уничтожено 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, повреждений и пострадавших в результате атак дронов нет. Места падения обломков БПЛА осматривают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Клычков поблагодарил за работу силы ПВО.
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