В Челябинске закрыли опасный аттракцион

В Челябинске рядом с бизнес-центром «Аврора» закрыли опасный детский аттракцион. Батут не имел ограждений и креплений, а также не был зарегистрирован в реестре, как проверенный и безопасный, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
«Эксплуатация непроверенного и незарегистрированного аттракциона прекращена на улице Дзержинского, 93Б, что рядом с бизнес-центром „Аврора“. Большой надувной батут вывезен на специальную площадку для хранения незаконно работавшего оборудования в Челябинске», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники управления Гостехнадзора областного минсельхоза зафиксировали многочисленные нарушения обязательных требований, которые предъявляются к эксплуатации аттракционов. В частности, объект не был закреплен к земле, вокруг него отсутствовало ограждение, а также не были размещены инструкции по использованию батута. Кроме того, этот аттракцион не проходил проверку у специалистов и не значился в соответствующем государственном реестре. Таким образом, владелец батута не обеспечил должный уровень безопасности для детей.
В июне в Челябинске уже были закрыты два аналогичных аттракциона. Они незаконно работали по улице Энергетиков, дом 21Б (сквер «Семейный») и по улице Новороссийской, дом 118В/1.
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