10 июня 2025

В Челябинске ликвидировали два незаконных детских аттракциона

© Служба новостей «URA.RU»
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Два батута работали без документов (архивное фото)
Два батута работали без документов (архивное фото) Фото:

В Челябинске запретили работу двум надувным детским аттракционам. Батуты не были зарегистрированы, а значит, не прошли проверку на безопасность, сообщили в управлении Гостехнадзора регионального минсельхоза.

«Прекращена работа незаконных надувных батутов в городе Челябинске по улице Энергетиков, дом 21Б (сквер „Семейный“) и по улице Новороссийской, дом 118В/1. Эти аттракционы не прошли обязательную процедуру государственной регистрации и не имели разрешения на эксплуатацию», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального минсельхоза уточнили, что каждый аттракцион является источником повышенной опасности, поэтому он обязательно должен быть зарегистрирован в управлении Гостехнадзора и получить государственный регистрационный знак (размещен на входе) и свидетельство о госрегистрации (у оператора). Эти документы аттракционы получают только после технического освидетельствования о безопасности, выданного экспертами.

«Это значит, что специалисты проверили техническое состояние аттракциона и подтвердили, что он безопасен для эксплуатации. Незарегистрированные аттракционы не проходили эти проверки, а значит, что их конструкция, крепления и состояние состояние могут быть неисправны, что может стать причиной травм и несчастных случаев», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске запретили работу двум надувным детским аттракционам. Батуты не были зарегистрированы, а значит, не прошли проверку на безопасность, сообщили в управлении Гостехнадзора регионального минсельхоза. «Прекращена работа незаконных надувных батутов в городе Челябинске по улице Энергетиков, дом 21Б (сквер „Семейный“) и по улице Новороссийской, дом 118В/1. Эти аттракционы не прошли обязательную процедуру государственной регистрации и не имели разрешения на эксплуатацию», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального минсельхоза уточнили, что каждый аттракцион является источником повышенной опасности, поэтому он обязательно должен быть зарегистрирован в управлении Гостехнадзора и получить государственный регистрационный знак (размещен на входе) и свидетельство о госрегистрации (у оператора). Эти документы аттракционы получают только после технического освидетельствования о безопасности, выданного экспертами. «Это значит, что специалисты проверили техническое состояние аттракциона и подтвердили, что он безопасен для эксплуатации. Незарегистрированные аттракционы не проходили эти проверки, а значит, что их конструкция, крепления и состояние состояние могут быть неисправны, что может стать причиной травм и несчастных случаев», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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