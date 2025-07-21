«Аэрофлот» переносит часть рейсов из-за проблем в Шереметьево

«Аэрофлот» перенес часть рейсов из Шереметьево из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Информация опубликована в соцсетях авиакомпании.
«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, “Аэрофлот” вынужден корректировать расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — говорится в telegram-канале перевозчика. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло, сайте компании и по объявлениям в аэропорту.
Тем, чьи рейсы отменены, предлагается возврат или переоформление билетов на другие рейсы в течение 10 дней после даты отмены. Оформить возврат или обмен можно по месту приобретения билета: через сайт «Аэрофлота», контакт-центр, офисы продаж или у агента. Возврат и переоформление билетов в кассах аэропорта временно не осуществляется.
Сегодня более 2,7 тысячи пассажиров в аэропортах Дальнего Востока не смогли вылететь из-за ограничений в аэропортах Москвы, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Рейсы были задержаны во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловск-Камчатском и Сахалине, передает 360.ru.
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