В Перми ждут федерального министра

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, предположительно, совершит рабочую поездку в Пермский край. Ее первый визит в регион может состояться до конца июля 2025 года.
«Цель визита пока неизвестна. Программа предстоящей поездки тоже пока не разглашается», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.
Оксана Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве. В 2001 году окончила Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит». Затем прошла путь от экономиста до управляющего директора в ряде крупных российских банков. В январе—октябре 2010-го руководила управлением департамента инвестиционных программ, затем службой непрофильных активов департамента инвестиционных проектов госкорпорации «Ростехнологии» («Ростех»).
С 2018 года работала в Минсельхозе на постах заместителя министра и первого заместителя министра. А в мае 2024 года возглавила Министерство сельского хозяйства РФ.
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