20 июля 2025

В Перми ждут федерального министра

Пермь с рабочим визитом посетит глава Минсельхоза РФ Оксана Лут
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Программа предстоящей поездки пока не разглашается
Программа предстоящей поездки пока не разглашается Фото:

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, предположительно, совершит рабочую поездку в Пермский край. Ее первый визит в регион может состояться до конца июля 2025 года.

«Цель визита пока неизвестна. Программа предстоящей поездки тоже пока не разглашается», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. 

Оксана Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве. В 2001 году окончила Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит». Затем прошла путь от экономиста до управляющего директора в ряде крупных российских банков. В январе—октябре 2010-го руководила управлением департамента инвестиционных программ, затем службой непрофильных активов департамента инвестиционных проектов госкорпорации «Ростехнологии» («Ростех»).

С 2018 года работала в Минсельхозе на постах заместителя министра и первого заместителя министра. А в мае 2024 года возглавила Министерство сельского хозяйства РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, предположительно, совершит рабочую поездку в Пермский край. Ее первый визит в регион может состояться до конца июля 2025 года. «Цель визита пока неизвестна. Программа предстоящей поездки тоже пока не разглашается», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.  Оксана Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве. В 2001 году окончила Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит». Затем прошла путь от экономиста до управляющего директора в ряде крупных российских банков. В январе—октябре 2010-го руководила управлением департамента инвестиционных программ, затем службой непрофильных активов департамента инвестиционных проектов госкорпорации «Ростехнологии» («Ростех»). С 2018 года работала в Минсельхозе на постах заместителя министра и первого заместителя министра. А в мае 2024 года возглавила Министерство сельского хозяйства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...