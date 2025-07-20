20 июля 2025

Челябинца, по вине которого в ДТП погибло четыре человека, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексея Жилова взяли под стражу в зале суда
Алексея Жилова взяли под стражу в зале суда Фото:

Челябинцу Алексею Жилову, ставшему виновником аварии с четырьмя погибшими, вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили четыре с половиной года колонии-поселения.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также Жилова почти на три года лишили права управления транспортным средством. Приговор в законную силу не вступил.

Авария произошла 4 марта на автодороге Усть-Катав — село Орловка. Жилов на Hyundai Santa Fe начал обгон и влетел во встречный ВАЗ-2110, в котором ехала семья. В итоге в отечественной легковушке погибли все, кроме четырехлетнего мальчика.

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Челябинцу Алексею Жилову, ставшему виновником аварии с четырьмя погибшими, вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили четыре с половиной года колонии-поселения. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также Жилова почти на три года лишили права управления транспортным средством. Приговор в законную силу не вступил. Авария произошла 4 марта на автодороге Усть-Катав — село Орловка. Жилов на Hyundai Santa Fe начал обгон и влетел во встречный ВАЗ-2110, в котором ехала семья. В итоге в отечественной легковушке погибли все, кроме четырехлетнего мальчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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