Челябинца, по вине которого в ДТП погибло четыре человека, отправили в колонию

Челябинцу Алексею Жилову, ставшему виновником аварии с четырьмя погибшими, вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили четыре с половиной года колонии-поселения.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Также Жилова почти на три года лишили права управления транспортным средством. Приговор в законную силу не вступил.
Авария произошла 4 марта на автодороге Усть-Катав — село Орловка. Жилов на Hyundai Santa Fe начал обгон и влетел во встречный ВАЗ-2110, в котором ехала семья. В итоге в отечественной легковушке погибли все, кроме четырехлетнего мальчика.
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