Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Челябинской области

04 марта 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в гористой местности близ города Усть-Катава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четыре человека погибли днем 4 марта в ДТП под Усть-Катавом (Челябинская область), среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали, сообщили URA.RU в пресс-службе главка МВД по региону. «Четыре человека погибли, среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали», — сообщили в пресс-службе главка. По информации из пресс-службы главка МВД, ДТП произошло на шестом километре автодороги межмуниципального значения Усть-Катав — Орловка около 15:30. На дороге столкнулись ВАЗ-21102 с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажиры ВАЗа — мужчина, женщина, мальчик и девочка — скончались на месте происшествия. Водитель пассажир Hyundai госпитализированы.

Четыре человека погибли днем 4 марта в ДТП под Усть-Катавом (Челябинская область), среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали, сообщили URA.RU в пресс-службе главка МВД по региону. «Четыре человека погибли, среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали», — сообщили в пресс-службе главка. По информации из пресс-службы главка МВД, ДТП произошло на шестом километре автодороги межмуниципального значения Усть-Катав — Орловка около 15:30. На дороге столкнулись ВАЗ-21102 с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажиры ВАЗа — мужчина, женщина, мальчик и девочка — скончались на месте происшествия. Водитель пассажир Hyundai госпитализированы.