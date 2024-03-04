Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Усть-Катав, усть-катав
ДТП произошло в гористой местности близ города Усть-Катава Фото:

Четыре человека погибли днем 4 марта в ДТП под Усть-Катавом (Челябинская область), среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали, сообщили URA.RU в пресс-службе главка МВД по региону.

«Четыре человека погибли, среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали», — сообщили в пресс-службе главка.

По информации из пресс-службы главка МВД, ДТП произошло на шестом километре автодороги межмуниципального значения Усть-Катав — Орловка около 15:30. На дороге столкнулись ВАЗ-21102 с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажиры ВАЗа — мужчина, женщина, мальчик и девочка — скончались на месте происшествия. Водитель пассажир Hyundai госпитализированы.

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Четыре человека погибли днем 4 марта в ДТП под Усть-Катавом (Челябинская область), среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали, сообщили URA.RU в пресс-службе главка МВД по региону. «Четыре человека погибли, среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали», — сообщили в пресс-службе главка. По информации из пресс-службы главка МВД, ДТП произошло на шестом километре автодороги межмуниципального значения Усть-Катав — Орловка около 15:30. На дороге столкнулись ВАЗ-21102 с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажиры ВАЗа — мужчина, женщина, мальчик и девочка — скончались на месте происшествия. Водитель пассажир Hyundai госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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