Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Челябинской области

Четыре человека погибли днем 4 марта в ДТП под Усть-Катавом (Челябинская область), среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали, сообщили URA.RU в пресс-службе главка МВД по региону.
«Четыре человека погибли, среди них — два ребенка. Еще два человека пострадали», — сообщили в пресс-службе главка.
По информации из пресс-службы главка МВД, ДТП произошло на шестом километре автодороги межмуниципального значения Усть-Катав — Орловка около 15:30. На дороге столкнулись ВАЗ-21102 с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажиры ВАЗа — мужчина, женщина, мальчик и девочка — скончались на месте происшествия. Водитель пассажир Hyundai госпитализированы.
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