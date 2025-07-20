В пермских лесах ввели особый противопожарный режим

В Пермском крае до 10 сентября 2025 года установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление было подписано губернатором Дмитрием Махониным 17 июля.
«Документ предусматривает введение комплекса дополнительных мер и требований, направленных на усиление пожарной безопасности в регионе. Эти меры начнут действовать спустя десять дней после подписания постановления. В период действия особого режима в лесных массивах на территории края запрещается разводить костры за пределами специально оборудованных мест. Кроме того, на сельскохозяйственных землях и в парковых зонах вводится запрет не только на разведение открытого огня, но и на сжигание мусора и других отходов», — сообщает Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона на официальном сайте.
Ведомство также проинформировало о значительном увеличении штрафов за нарушение противопожарных требований. Для граждан размер административного взыскания увеличится в 2,5 раза и составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы возрастут вдвое — до 60–90 тысяч рублей. Юридические лица, нарушившие установленные правила, будут обязаны выплатить от 600 тысяч до 1 млн рублей, что в шесть раз превышает прежние суммы. По информации министерства, свыше половины случаев лесных возгораний связаны с сжиганием мусора, незатушенными кострами и брошенными окурками.
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