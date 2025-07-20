В ХМАО суд отложил приговор экс-главе управления миграции УМВД Семеновой

В Ханты-Мансийске судья вернул прокурору дело экс-главы управления миграции УМВД Оксаны Семеновой, обвиняемой во взятках и вымогательствах взяток. Гособвинителю необходимо представить суду доказательства вины подсудимой для переквалификации одной из статей на более тяжкую.
«Судья вернул дело прокурору на разбирательство на пересоставление», — рассказал адвокат журналисту агентства. Гособвинитель хотел ужесточить наказание Семеновой и изменить одно из предъявленных обвинений с части 2 статьи 290 УК РФ (дача взятки, до трех лет лишения свободы) на часть 3, статьи 159 УК РФ (мошенничество, до шести лет лишения свободы).
Информация об этом также подтверждается в картотеке районного суда. «Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления», — сообщается в базе данных.
Суд принял решение отправить дело на разбирательство. По словам инсайдера URA.RU, для ужесточения обвинения прокуратура должна предоставить суду доказательства, по которым подсудимой можно переквалифицировать обвинение на более суровое.
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