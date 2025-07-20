В ХМАО массово задерживаются рейсы в Москву

Жители Югры не могут вылететь из крупных аэропортов региона в столицу. Также задерживаются рейсы в автономный округ из Москвы.
«Вылет в Москву из Нижневартовска компании „Аэрофлота“ (SU 1473) перенесен с 08:25 до 17:00 часов», — следует из информации онлайн табло аэропорта имени Муравленко. Также перенесен прилет рейса SU 1472, который должен было оказаться в воздушной гавани Нижневартовска в 7:15. Сейчас на табло указано время 15:35 часов.
Из Сургута задерживается аэрофлотовский рейс SU 1513 в Москву — до 16:55, а рейс SU 1517 до 17 часов. Самолет, который должен был прибыть в Сургут в 06.50, по последним данным прилетит в город в 15:29 часов. До 15:45 перенесено прибытие рейса SU 1516. Из Сургута задерживается вылет и в Сочи. Рейс Ютэйр 521 должен был отправиться в путь в 08:50, но его задерживают до 16:30 часов.
Опаздывает и рейс «Аэрофлота» SU 1383 из Ханты-Мансийка в Москву. С 06:55 вылет перенесли на 21:40. При этом, все задерживающиеся рейсы в или из ХМАО связаны с аэропортом Шереметьево. Судя по данным онлайн табло, из и в аэропорт Внуково задержек нет.
Ранее URA.RU сообщало, что рейс авиакомпании Utair из азербайджанского города Гянджа в Москву отложен на 21 час. Причиной задержки послужила техническая неисправность воздушного судна.
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