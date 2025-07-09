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03:12
Франция и Британия примут беспрецедентный документ по ядерным арсеналам
02:59
Курганец наловил мешок отборных карасей недалеко от мечети. Фото
02:51
Эколог объяснил, безопасно ли сейчас купаться в Геленджике
Баскетбол и Ближний Восток: кто такой Михаил Богданов, которого Путин снял с должности замглавы МИДа
02:50
Самолет югорской компании задержали на 21 час в азербайджанском аэропорте
02:48
В Хорватии раскрыли, где Европа будут вербовать солдат для противостоянии с Россией
02:45
Le Monde: основателю Telegram Дурову разрешили покидать Францию
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
02:32
В Омске задержали 11 рейсов. Скрин
02:29
В Кремле раскрыли ближайшие планы Лаврова
02:25
Теннисистка Павлюченкова пришла на пресс-конференцию с пивом
Финальный акт: к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману пришли с обысками. Фото, видео
02:22
Коттедж почти за 100 миллионов рублей продают в Екатеринбурге. Фото
02:14
В Прикамье хлынул поток белорусского торфа
02:06
Акции челябинского санатория «Урал» выставили на продажу за 430 млн рублей. Скрин
США пожалели на Украину денег, а Зеленский испугался наступления ВС РФ: главное об СВО на 9 июля
01:37
Курганцев напугал звук сирен. Видео
1
01:36
Тюменские должники владеют самыми дорогими квартирами в УрФО
01:36
Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары
Геленджик возвращается на карту полетов: на какую дату назначен первый рейс и сколько будут стоить билеты
01:29
Пермяк погиб по время рыбалки
01:29
В Челябинскую область прибыли популярные блогеры, чтобы побить туристический рекорд
01:22
Бастрыкин накажет самокатчицу, сбившую 11-летнего ребенка
Вне зоны доступа: почему в России «глушат» интернет и кто должен платить за связь все это время
01:19
Трамп попал в неловкую ситуацию на встрече с африканскими лидерами
01:15
После дождя на набережной в Кургане провалилась плитка. Фото
1
01:13
Опубликованы кадры уничтожения переданных Украине тел солдат ВСУ
Фонтаны, тенек и панамы: как москвичи спасаются от жары. Фоторепортаж
01:09
Бастрыкин заступился за семью из числа КМНС из Нового Уренгоя
01:06
Биткоин установил новый рекорд стоимости
01:03
Франция задержала российского баскетболиста Касаткина по запросу США
Миллион индийцев на помощь промышленности: как Россия удовлетворит кадровый голод за счет мигрантов
00:58
СК расследует дело о вымогательстве у челябинского школьника
00:44
Екатеринбуржец напал на пенсионерку из-за кепки. Видео
00:37
Bloomberg: российские компании создадут проблемы для западных брендов
Путин вернулся к теме перевода госкомпаний из Москвы в регионы
00:26
Акции «Южуралзолота» заблокировали у клиентов «Сбера»
00:13
В МИД РФ пока не определили замену Богданову
00:06
Курганцы заметили опасного вредителя, который уничтожает урожай. Фото
2
Скончалась актриса Галина Карелина: все роли и путь звезды культовых сериалов 90-х
09 июля 2025
23:57
Путин уволил замглавы МИД РФ
23:55
ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников
23:53
Екатеринбуржец впечатал в забор пенсионерку на детской площадке. Видео
1
Политолог объяснил, зачем Папа Римский предложил провести переговоры РФ и Украины в Ватикане
23:52
Орбан назвал 10 июля моментом истины для ЕС из-за голосования по делу главы ЕК
23:43
Зам Лаврова раскрыл, что стало причиной ухода с должности
23:43
Зеленский в Риме не отступил от своей традиции попрошайничать
Трамп пообещал разбомбить Москву: что известно об этих угрозах и как на них отреагировали в Кремле
23:39
Хуситы захватили в плен российского моряка
23:32
Погибшего в результате удара ВСУ по пляжу в Курске представят к ордену Мужества
23:30
На челябинской трассе М-5 ввели реверсивное движение из-за смертельного ДТП. Фото
Угрозы Трампа и перспективы отношений с США: главные заявления Пескова
23:23
В Польше заявили, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО
3
23:23
Лейтенант Девятов вывел раненых сослуживцев из окружения ВСУ в Кременских лесах
23:18
Трамп пригрозил экс-главам ЦРУ и ФБР
ВСУ бьют по мирным в Курске, армия РФ укрепляет свои позиции: карта СВО 9 июля
23:15
Трамп не выяснял, кто отдал приказ о паузе в поставках оружия Киеву
23:11
Гендиректор «Трактора» возглавит ФК «Челябинск»
23:07
Путин уволил зама Лаврова
Почему Украина затягивает третий этап переговоров с Россией
23:05
Польша закупила у Израиля радары для слежки за Россией
23:01
«Обожаю есть и пить»: 85-летний балетмейстер Васильев назвал секреты здоровья
23:00
Пермь выбыла из гонки за престижный статус культурной столицы России
Россия готовит ответ космической монополии Илона Маска
22:59
Le Monde: переводчицу, работавшую с Зеленским, заподозрили в шпионаже
22:57
Мэр Пинаев озаботился на «Иннопроме» вопросом кадров для тагальских предприятий. Видео
22:50
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель повторно взят под стражу
Дроны ВСУ атаковали пляж в Курске, есть погибшие: карта БПЛА за 9 июля
22:50
Певец Данко, воздушные шары и показ мод: курганцев зовут на фестиваль «Едем на Савин»
22:48
Трамп замер в нерешительности: вопрос передачи новых ЗРК Patriot Украине пока не решен
22:39
Стали известны подробности гибели на СВО «Быка» из банды Цапков
От полковников до министров: как Россия судит украинских военных за преступления
22:36
Суд арестовал основательницу Meduza* Галину Тимченко**
22:33
В Лондоне пытались похитить иноагента Чичваркина по заданию ЧВК «Вагнер»
22:28
Протоиерей Андрей Ткачев назвал российских женщин «дохлыми и трусливыми»
6
22:26
Эксперты раскрыли, чем грозят пошлины Трампа для БРИКС
22:26
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России
2
22:25
Орбан дал нелестную характеристику Зеленскому
22:21
На Западе высмеяли новый пакет помощи Украине от Трампа
22:16
Словакия вновь заблокировала пакет санкций против России
22:13
В России объяснили, чем грозит обучение в Йельском университете
22:12
Тарифы на холодную воду выросли за неделю на 15%
2
22:07
Краевые власти полностью взяли под контроль «умную» систему учета коммунальных услуг
21:59
Новый квартал, деньги на детские лагеря и импортозамещение: главное в Кургане за 9 июля
21:57
Юра Борисов сыграет в фильме про разработчика ChatGPT
21:46
Гендиректор X, приглашенная Маском, ушла в отставку
21:38
Трамп усложнил жизнь виноделам и производителям сигарет из Молдавии
1
21:28
Шахматистка из ЯНАО поборется за Кубок мира в Грузии
21:20
Власти назвали район Тюмени, ради которого область заняла сотни миллионов у государства
21:20
Капибары и память о деяниях святых: что отмечают и что нельзя делать 10 июля 2025
21:19
В России за неделю увеличилась инфляция
2
21:16
Определилась судьба трамвая будущего: как прошел третий день выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Фото
21:15
Что делать при тепловом ударе: важные советы врача для спасения жизни
21:06
После конфликта с супругой Макрон начал флиртовать с принцессой Уэльской
3
21:00
Трагедия в Новом Уренгое и старт Честного маршрута губернатора: события на Ямале за 9 июля
20:58
Полиция поймала похитителей нефти, пытавшихся обокрасть «Сургутнефтегаз»
20:57
Отток мигрантов в Свердловской области привел к массовому завозу рабочих из Индии
20:52
«Аэрофлот» обнародовал стоимость билетов до Геленджика
4
20:48
Лидер пермских коммунистов накажет соратницу за политические амбиции
20:45
Фестиваль «Сказки Урала», выставка попугаев и бесплатные концерты: что ждет челябинцев на выходных. Афиша
20:44
Бывшего куратора угольной отрасли России подозревают в создании ОПС
1
20:31
В Москве легковушка врезалась в тепловоз, есть раненые
20:29
Якушев в Челябинске вручил партбилеты «Единой России» участникам СВО. Видео
20:25
«Сильнее обстоятельств»: как нефтяники ХМАО выживают в жесткой турбулентности
20:23
Фидерная ловля от А до Я: специалист раскрыл секреты эффективной рыбалки
20:20
Кланы ХМАО начали борьбу за пост замгубернатора по экономике. Инсайд
20:20
Пермский Театр-Театр меняет «Раскольникова» на «Идиота»
20:17
В Дагестане задержан ответственный за ЖКХ района, где массово отравились люди
20:16
Андреева и Самсонова вылетели с Уимблдона после поражений в четвертьфинале
20:15
Якушев оценил, как Челябинск строит спорт будущего. Видео
20:10
«Надо наказывать»: жителей ХМАО взбудоражила новость об изъятии у блогера скандального льва
20:05
Желание челябинцев покупать готовую еду снизило продажи производителей напитков
20:04
Как правильно пить кофе в жару: кардиолог объяснил, кому напиток смертельно опасен
2
19:57
В Перми официально появилась площадь Трудовой доблести
19:55
В титановой столице РФ построят фильтровальную станцию
19:52
Минпросвещения выделит 62 млн рублей на модернизацию курганских детских лагерей
2
19:50
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик
1
19:50
Единоросс из Иркутска неожиданно разгромил однопартийца-мэра
19:49
В Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком. Фото
19:45
Путин увеличил штат Следственного комитета РФ
1
19:45
Тысячи индийских мигрантов будут поднимать свердловскую промышленность: мнение эксперта
19:44
Футболки с цитатами Путина, свистульки и пряники: что продают на «Иннопроме». Фото
19:43
Росприроднадзор вместе с ОМОН забрал у блогера из Сургута скандального льва. Видео
19:40
Якушев и Текслер осмотрели объекты в Челябинске и встретились с участниками СВО. Фото
19:35
Тюменская пенсионерка попала в списки Forbes. Фото
1
19:34
С гендиректором МХАТ Кехманом ведутся следственные действия. Видео
19:31
Красивой чиновнице из ХМАО, уехавшей в Тюмень, прочат возвращение. Инсайд
19:30
Ильтяков рассказал, как в 90-е ему мешали заниматься бизнесом и дал совет по продажам
1
19:28
Жители Уфы сообщили о сильном задымлении в центре города. Видео
19:23
Умер пятилетний мальчик, закрывший собой маму во время налета ВСУ на Курск
3
19:20
В Пермском крае создадут новую экотропу в популярном туристическом месте
19:19
Все данные иностранцев в России переводят в «цифру»
19:15
«Лев на передержке»: куда отправят хищника, изъятого у блогера из Сургута
19:10
В Екатеринбурге внезапно подорожал проезд в общественном транспорте
19:06
Сыр и сливочное масло из Азербайджана оказались под запретом в России
19:05
Как промышленники помогают развивать города и сохранять кадры на Урале
19:04
ТРЦ «Гринвич» возобновляет работу, но есть нюанс
19:01
Жители Ноябрьска начали сообщать о змеях, появившихся в городе. Видео
19:01
Власти Тюмени объяснили, почему не запретят мотоциклистам ездить ночью по всему городу
19:00
Минтрас сообщил о скорой продаже авиабилетов в Геленджик
19:00
Пермяки за миллионы рублей избавляются от квартир-невеличек. Фото
18:59
В Тюмени рухнули цены на китайский автопром
1
18:59
В Москве столкнулись легковая машина и тепловоз
18:59
Политолог Зудин: Трамп намерен «слить» Украину как токсичный актив
18:58
Когда в Москве спадет аномальная жара: прогноз синоптика
18:56
Цыгане держали в рабстве свердловчанина, пытаясь увезти его на СВО ради наживы. Видео
18:48
Пластиковую империю Коломойского* в России передали во временное управление
18:46
Что известно об уголовном деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова
18:45
Папа Римский: Ватикан готов принять переговоры России и Украины
1
18:42
Тюменский ресторатор отбился от незаконных проверок
18:38
«Известия»: в Геленджике открывают аэропорт
2
18:32
Мировой судья из Кургана стала судьей в Новом Уренгое
1
18:29
Курганский сенатор Муратов посетил храм, где бывал император Николай II. Фото
18:28
Владимир Путин назначил новых судей в Пермском крае
18:28
Депутат ГД Демин запустил в Екатеринбурге диалог между властью и бизнесом. Фото
18:26
В новый список экстремистов и террористов вошли журналистка из Киева и вице-премьер Украины
18:23
«Бригада», скандалы и Джо Байден: как живет Дмитрий Дюжев в 47 лет
18:21
Промышленники вложат деньги в образование, медицину и экологию Первоуральска
18:19
Новый ректор УрФУ вывез на «Иннопром» тысячу сотрудников и услышал новую задачу от Мишустина
18:17
В Екатеринбурге начали искать покупателей для нового самолета Ил-114-300
18:17
Спрос на вакансии с ДМС вырос в Свердловской области
18:11
На рокера из Екатеринбурга Шиколая завели дело за видео с критикой мобилизации
1
18:10
Рабочие на заводы остро требуются в Свердловской области
18:09
В МИДе объяснили посторонний шум во время брифинга Захаровой
1
18:09
Глава «Русгидро» пожаловался Путину на тяжелое финансовое положение компании
18:08
Труп женщины нашли на мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле
18:06
Гости из Саудовской Аравии раскрыли, чем занимаются в Екатеринбурге вне «Иннопрома»
18:03
Силуанов высказался о национализации золотодобычи после дела «Южуралзолота». Видео
18:01
На СВО погиб штурмовик Сергей Мальцев из Пермского края
18:00
Тюменские парковки переведут в круглосуточный платный режим
18:00
Курганский вайб: драйвовые события и яркие тусовки пройдут в области. Афиша
17:55
Екатеринбуржцам представили первый детский сад в новом квартале
17:55
Один из самых богатых пермских депутатов покорил еще одну горную вершину. Фото
17:55
Зеленский сменил послов в пяти странах: кому еще грозит отставка
17:53
Силуанов высказался о национализации золотодобычи в России
17:48
В ЯНАО эвакуировали детский лагерь из-за разгуливающего вокруг медведя
17:47
В Курганскую область привезли 80 тонн импортной капусты с опаснейшим вредителем, который переносит вирусы
17:47
Врач Новоуренгойской ЦГБ удалил из почки пациента 15 камней
1
17:47
Внеплановая проверка челябинских предприятий на выбросы оказалась фейком
17:47
Защита главы Гагаузии Гуцул запросила отвод судьи
17:44
«Аэропорт не работает 16 лет»: Клычков посмеялся на попыткой ВСУ напугать жителей Орла
17:42
Суд избрал меру пресечения экс-заму губернатора ХМАО Шипилову
17:41
Украинец сбежал домой с военной службы на угнанном бронетранспортере
17:41
Депутат заксобрания ЯНАО пригласил на экспертный совет Госдумы оленевода
17:39
В ХМАО погиб водитель после взрыва колеса
17:38
В ЯНАО районная администрация ищет новые способы взаимодействия с жителями
17:34
Крупный пермский вуз раскрыл самые популярные направления у абитуриентов
17:32
Захарова обвинила Британию в русофобии и антироссийский истерии
17:31
Появились подробности возвращения в РФ жены экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева
17:27
Песков заявил, что письмо графа Шереметева Путину пока не дошло
17:25
Эксперт раскрыл, почему Ватикан не подходит для переговоров по Украине
17:20
В Перми начался ремонт в экстрим-парке. Фото
17:20
Белоусов провел переговоры с новым министром обороны Казахстана. Видео
17:19
«Фонтанка»: к руководителю МХАТ Кехману пришли силовики
17:16
«Я его не отдам»: Росприроднадзор решил изъять льва у блогера из Сургута, угодившего в громкий скандал. Видео
17:12
Тюменская «Зарека» останется без светофоров
17:12
Захарова жестко ответила на внесение россиян в черные списки Армении
17:09
За полгода пермяков оштрафовали за неоплату парковок на 116,3 млн рублей
17:09
Свердловчанка убила мужа сковородкой
17:07
Раскопки в Салехарде лягут в основу 3D-модели Обдорского острога
17:07
Овсиенко, Пелагея и навоз: в выходные пермяки смогут выбрать развлечение по душе
17:02
Шадринская выпускница Найданова разработала логотип для бумажной фабрики. Фото
17:01
ЕСПЧ назвал Россию ответственной за крушение Boeing MH17 в Донбассе
17:00
Суд решил убрать памятник Сталину в Вологде
16:59
Коммерсант, обвиняемый в даче взяток экс-главе ГАИ Челябинска, остался в СИЗО
16:57
Субботние эфиры: новый подход властей к общению с жителями в ЯНАО
16:57
Федор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться
16:56
Свердловских школьников научат делать самолеты
1
16:50
Российский дрон уничтожил пикап ВСУ с кочующим минометом. Видео
1
16:48
Якушев поддержал идею челябинского депутата Барбашина о присвоении почетных званий малым городам. Видео
16:48
В Пермском крае восстановили мосты через Егошиху, Усьву и Сылву
16:41
В Кургане прогнозируется ливень с грозой
16:40
В Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма
16:40
Жители ЯНАО стали чаще тонуть
16:38
Володин сравнил Решетникова со скрытым большевиком
16:37
Какие дома ликвидируют ради строительства нового квартала в центре Кургана. Карта
16:37
В ХМАО открылся первый магазин крупного кондитерского бренда
16:34
В Березниках пытались похитить 9-летнюю девочку
16:34
Эксперт раскритиковал инициативу о повышении налога на авто старше 15 лет
3
16:33
Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО
16:27
Госдума вводит единые правила для маркетплейсов
1
16:26
Курганские власти показали новый сквер, который готовят к открытию. Фото
16:24
Володин заявил о начале жесткой борьбы с пальмовым маслом
4
16:20
Буйный екатеринбуржец избил школьников, заступаясь за сына: суд его наказал
16:13
Челябинцам пообещали жару и грозы
16:12
Курганский Центр Илизарова примет участие в проекте по созданию импортозамещающей медицинской керамики. Фото
1
16:12
Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
2
16:11
Пермского дорожника будут судить за сокрытие 3,7 млн рублей от налоговой
16:10
Москалькова надеется на адекватность Баку в деле задержанных россиян
16:09
Трое тюменцев пострадали в ДТП с автобусом. Фото
1
16:06
Экономисты посчитали, сколько денег потребуется на надбавку пенсионерам с 70 лет
1
16:02
Филиал Высшей партийной школы «Единой России» откроется в Челябинске
16:02
Новые челябинские троллейбусы перевезли 20 миллионов пассажиров. Фото
15:56
Краснов поручил проверить правомерность повышения тарифов на ЖКУ
3
15:55
В Пермском крае запустили социальную мастерскую для пожилых людей и детей с инвалидностью
15:55
Patriot без иллюзий: что известно об этой системе, которой Трамп поделился с Украиной
1
15:54
Циничные, жестокие и безжалостные: что известно о деле Цапков и почему их история не затихла спустя 10 лет
2
15:51
Полпред Жога впечатлился трамваем и дронами на «Иннопроме». Фото
1
15:50
Весь подъезд в крови: в Кургане бабушку порезал пьяный мужчина. Видео
15:49
Baza: участник банды Цапков погиб на СВО
15:47
Захарова: поставки новых вооружений Киеву не скажутся на целях СВО
15:45
Под Тюменью погиб мотоциклист. Фото
15:45
Польше угрожает наводнение
15:45
Оппозиция оппозиции: четыре курганских политиков стали «экскомьюникадо» для партии СР. Инсайд
15:41
Власти ХМАО официально анонсировали запуск избирательной кампании 2025 года
15:38
Захарова: поставки оружия Киеву ведут к уничтожению Украины
15:38
Москалькова попросила Папу Римского помочь вернуть россиян с Украины
15:37
Пермяк поймал огромную рыбу. Фото
15:33
В Тобольске ищут пропавшего ребенка. Фото
15:33
Нефтяные компании ХМАО увеличили долги по кредитам
15:32
В Новом Уренгое появятся новые тротуары и широкая парковка возле горбольницы
15:31
В Кургане производителя продуктов питания поймали на серьезных санитарных нарушениях
15:30
Фестиваль граффити «Наш Mural» в Челябинске посвятят Году защитника Отечества
15:30
В центре Перми на полмесяца введут запрет для водителей. Схема
15:29
Минобороны показало кадры освобождения села Толстой в ДНР. Видео
15:28
Челябинский депутат Ботов поддержал инициативу об оплачиваемом выходном для муниципальных депутатов
15:26
Прокуратура изымает автомобиль бизнес-класса у главы Ашинского района Сергеева
15:24
Захарова поддержала слова президента Финляндии о России и россиянах
15:24
Власти ЯНАО назвали самый социально-ориентированный муниципалитет
15:21
Депутат Госдумы Исаев: победа в СВО станет началом жестокой политической борьбы
1
15:21
На «Иннопроме» показали интерактивный макет нового МСК в Нижнем Тагиле
15:20
В Шадринске ожидается теплая погода
15:17
Орбан сделал пародию на Байдена и призвал фон дер Ляйен уйти в отставку
15:15
В библиотеках освобожденных от ВСУ городов найдены пособия по вербовке детей
15:15
В Кургане поднимут цену за проезд по маршруту из Заозерного. Фото
2
15:12
Аналитики назвали самые востребованные вакансии в ХМАО летом
15:12
На месте трагедии в Новом Уренгое работает СК. Видео
15:12
Российские туристы дали честный отзыв на отдых в Крыму
3
15:07
«Коммерсант»: Баканов уволил еще двух топ-менеджеров «Роскосмоса»
15:05
В Оренбурге и Ижевске задержаны подростки за теракты на железной дороге
15:04
Дочь обманутой семьи челябинских журналистов рассказала о схеме мошенничества
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