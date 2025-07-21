Песков: предстоит большая дипломатическая работа на переговорах с Украиной

На переговорах с Украиной предстоит большая дипломатическая работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Одной из ключевых тем предстоящих переговоров станет обсуждение проекта меморандума, предложенного сторонами. Песков уточнил, что у России есть свой проект документа, а украинская сторона передала свой вариант. «На данный момент оба проекта являются абсолютно диаметрально противоположными», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что на этом этапе предстоит большая дипломатическая работа.
Песков также подтвердил проведение следующего раунда переговоров между Россией и Украиной. Встречи пройдут в Стамбуле. Состав российской переговорной группы останется неизменным, а дата пока неизвестна. «Как только будет принято окончательное решение по деталям, мы незамедлительно проинформируем общественность», — заявил официальный представитель Кремля.
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