Песков: предстоит большая дипломатическая работа на переговорах с Украиной

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Песков уточнил, что у России есть свой проект документа
Песков уточнил, что у России есть свой проект документа Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

На переговорах с Украиной предстоит большая дипломатическая работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Одной из ключевых тем предстоящих переговоров станет обсуждение проекта меморандума, предложенного сторонами. Песков уточнил, что у России есть свой проект документа, а украинская сторона передала свой вариант. «На данный момент оба проекта являются абсолютно диаметрально противоположными», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что на этом этапе предстоит большая дипломатическая работа.

Песков также подтвердил проведение следующего раунда переговоров между Россией и Украиной. Встречи пройдут в Стамбуле. Состав российской переговорной группы останется неизменным, а дата пока неизвестна. «Как только будет принято окончательное решение по деталям, мы незамедлительно проинформируем общественность», — заявил официальный представитель Кремля.

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На переговорах с Украиной предстоит большая дипломатическая работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Одной из ключевых тем предстоящих переговоров станет обсуждение проекта меморандума, предложенного сторонами. Песков уточнил, что у России есть свой проект документа, а украинская сторона передала свой вариант. «На данный момент оба проекта являются абсолютно диаметрально противоположными», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что на этом этапе предстоит большая дипломатическая работа. Песков также подтвердил проведение следующего раунда переговоров между Россией и Украиной. Встречи пройдут в Стамбуле. Состав российской переговорной группы останется неизменным, а дата пока неизвестна. «Как только будет принято окончательное решение по деталям, мы незамедлительно проинформируем общественность», — заявил официальный представитель Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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