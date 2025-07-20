Врачи за одну операцию избавили пермячку от четырех болезней

В Пермском кардиологическом диспансере в ходе одной хирургической операции врачи смогли устранить сразу четыре серьезных заболевания у пациентки. 57-летнюю женщину доставили в учреждение на автомобиле скорой помощи с выраженной одышкой, отеками и болевыми ощущениями в области грудной клетки.
«В процессе диагностики специалисты выявили у нее поражение коронарных сосудов, критический стеноз, нарушения сердечного ритма, а также тромбоз левого предсердия. Кроме того, было обнаружено значительное сужение сонной артерии, что создавало высокий риск развития инсульта», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края в telegram-канале.
Совокупность подобных патологий представляла серьезную угрозу для жизни пациентки, отметил заведующий отделением Алексей Вронский. Вначале женщине была проведена операция на открытом сердце, после чего потребовалось вмешательство на сонной артерии. Основная сложность заключалась в значительном объеме необходимых манипуляций.
В ходе хирургического вмешательства врачи использовали искусственное кровообращение для остановки сердца и выполнили коронарное шунтирование. Затем была проведена операция по протезированию митрального клапана и коррекции аритмии, после чего осуществили удаление тромба.
Общая продолжительность операции составила пять часов. После успешного вмешательства пациентка находилась под наблюдением медицинского персонала и впоследствии была выписана из стационара. Как отметил главный врач кардиодиспансера Кирилл Прохоров, в настоящее время состояние здоровья женщины не вызывает опасений.
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