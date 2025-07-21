ФАС оштрафовала российских газовщиков на десятки миллионов за массовые нарушения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) подвела итоги контроля за газораспределительными организациями (ГРО) с начала 2024 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, основными нарушениями стали несоблюдение правил подключения потребителей к газораспределительным сетям.
«В случае выявления нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны ГРО служба незамедлительно принимает меры реагирования», — заявили в ФАС России. Всего с января по настоящий момент вынесено штрафов на общую сумму 169 миллионов рублей за 489 установленных нарушений.
Подавляющее большинство нарушений (387 эпизодов) касались обеспечения бесплатной догазификации граждан до границы их земельного участка, что привело к штрафам на 130,2 млн рублей. Еще 102 нарушения были выявлены в ходе мониторинга стандартного подключения к сетям, за что компании оштрафованы на 38,7 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщило, что ФАС объявила предупреждение крупнейшему производителю соли в России. «Руссоль» была обвинена в уклонении от заключения договоров поставки.
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