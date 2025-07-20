20 июля 2025

В Перми на месте VIP-банка откроется ресторан федеральной сети

Ресторан «Сыроварня» от Novikov Group откроется в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Аркадий Новиков открывает новый ресторан в Перми
Аркадий Новиков открывает новый ресторан в Перми Фото:

Ресторан «Сыроварня» от Novikov Group откроется в Перми. Он расположится в здании ТЦ «Галерея», сообщила директор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова, которая управляет торговым центром.

«В Перми скоро откроется еще один федеральный гастрономический проект — ресторан „Сыроварня“. Это семейный проект Novikov Group, в основе концепции которого лежит использование фермерских продуктов и собственное производство мягких сыров. Теперь „Сыроварня“ будет и у нас в Перми в ТЦ „Галерея“», — написала Денисова в соцсети «ВКонтакте».

Ресторан, по данным ИА «Текст» займет площади, где ранее находился VIP-офис ВТБ. Сеть «Сыроварня» насчитывает более 50 заведений в России, а также в Армении, Узбекистане, Грузии, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане и ОАЭ.

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Ресторан «Сыроварня» от Novikov Group откроется в Перми. Он расположится в здании ТЦ «Галерея», сообщила директор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова, которая управляет торговым центром. «В Перми скоро откроется еще один федеральный гастрономический проект — ресторан „Сыроварня“. Это семейный проект Novikov Group, в основе концепции которого лежит использование фермерских продуктов и собственное производство мягких сыров. Теперь „Сыроварня“ будет и у нас в Перми в ТЦ „Галерея“», — написала Денисова в соцсети «ВКонтакте». Ресторан, по данным ИА «Текст» займет площади, где ранее находился VIP-офис ВТБ. Сеть «Сыроварня» насчитывает более 50 заведений в России, а также в Армении, Узбекистане, Грузии, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане и ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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