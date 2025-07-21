Авария произошла в Уватском районе (архивное фото)
В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки после столкновения с лосем. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, лось неожиданно выбежал на дорогу и водитель не успел среагировать.
«Предварительно, лось неожиданно выбежал на дорогу. 34-летний водитель LADA, житель Абатского района, не успел среагировать, мужчина погиб», — сообщили в пресс-службе.
ДТП произошло в Уватском районе. Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура организовала проверку.
Авария произошла утром 21 июля.
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