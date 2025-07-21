В Тюменской области водитель насмерть разбился после столкновения с лосем. Фото

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Авария произошла в Уватском районе (архивное фото)
Авария произошла в Уватском районе (архивное фото) Фото:

В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки после столкновения с лосем. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, лось неожиданно выбежал на дорогу и водитель не успел среагировать.

«Предварительно, лось неожиданно выбежал на дорогу. 34-летний водитель LADA, житель Абатского района, не успел среагировать, мужчина погиб», — сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло в Уватском районе. Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура организовала проверку.

Авария произошла утром 21 июля.
Авария произошла утром 21 июля.
Фото:

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В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки после столкновения с лосем. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, лось неожиданно выбежал на дорогу и водитель не успел среагировать. «Предварительно, лось неожиданно выбежал на дорогу. 34-летний водитель LADA, житель Абатского района, не успел среагировать, мужчина погиб», — сообщили в пресс-службе. ДТП произошло в Уватском районе. Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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