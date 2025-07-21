Московские власти выступили со срочным предостережением из-за ливня в столице

Дептранс Москвы предупредил самокатчиков об опасности езды во время дождя
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Самокатчиков предупреждают об опасностях езды в непогоду
Самокатчиков предупреждают об опасностях езды в непогоду Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

Департамент транспорта города Москвы выпустил экстренные рекомендации для пользователей электросамокатов на случай внезапного дождя. Руководитель ведомства Максим Ликсутов подчеркнул, что в сильный дождь передвижение таким образом может быть небезопасно.

«Если вы оказались под ливнем, рекомендуем прекратить поездку на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) и переждать непогоду в безопасном месте», —говорится в сообщении дептранса. Ведомство настоятельно советует пользователям при первых признаках дождя немедленно снизить скорость и проявлять повышенную осторожность.

Специалисты рекомендуют избегать резких поворотов и маневров, объезжать лужи, а также как можно быстрее найти через приложение ближайшую парковку и завершить поездку. Если парковки поблизости нет, следует поставить поездку на паузу и дождаться окончания дождя в безопасном месте, полностью отказавшись от продолжения пути в непогоду.

Мощные ливни обрушились на Москву и Московскую область 21 июля. По данным метеоролога Евгения Тишковца, в столице выпало до 50 литров осадков на квадратный метр. В результате под водой оказались несколько улиц и железнодорожных станций.

Ранее URA.RU сообщило, что в госдуме высказались о полном запрете электросамокатов в регионах РФ. На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты не планируется, так как комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры считает, что это прерогатива регионов.

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Департамент транспорта города Москвы выпустил экстренные рекомендации для пользователей электросамокатов на случай внезапного дождя. Руководитель ведомства Максим Ликсутов подчеркнул, что в сильный дождь передвижение таким образом может быть небезопасно. «Если вы оказались под ливнем, рекомендуем прекратить поездку на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) и переждать непогоду в безопасном месте», —говорится в сообщении дептранса. Ведомство настоятельно советует пользователям при первых признаках дождя немедленно снизить скорость и проявлять повышенную осторожность. Специалисты рекомендуют избегать резких поворотов и маневров, объезжать лужи, а также как можно быстрее найти через приложение ближайшую парковку и завершить поездку. Если парковки поблизости нет, следует поставить поездку на паузу и дождаться окончания дождя в безопасном месте, полностью отказавшись от продолжения пути в непогоду. Мощные ливни обрушились на Москву и Московскую область 21 июля. По данным метеоролога Евгения Тишковца, в столице выпало до 50 литров осадков на квадратный метр. В результате под водой оказались несколько улиц и железнодорожных станций. Ранее URA.RU сообщило, что в госдуме высказались о полном запрете электросамокатов в регионах РФ. На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты не планируется, так как комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры считает, что это прерогатива регионов.
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