Сегодня, 21 июля, на Москву и Московскую область обрушились проливные дожди. По данным метеоролога Евгения Тишковца, в столице выпало до 50 литров осадков на квадратный метр. В результате под водой оказались несколько улиц и железнодорожных станций.
В Дептрансе сообщили, что на южном участке Калужско-Рижской линии метро временно приостановили движение. Ведомство порекомендовало жителям столицы отказаться от поездок на автомобиле. В Подмосковье из-за непогоды обрушился мост, в результате несколько населенных пунктов оказались отрезанными от сообщения. По словам синоптиков, такая погода сохранится в регионе еще несколько дней. Подробнее о том, что происходите в регионе — в материале URA.RU.
«Там плывет речной трамвайчик, а здесь плыву я»: к чему привела непогода в столице
С раннего утра 21 июля Москву и Подмосковье накрыли сильные ливни, которые сопровождаются порывистым ветром до 15 м/с. В результате многие улицы столицы оказались затоплены, а движение автомобилей местами стало невозможным.
Очевидцы сообщают, что машины буквально «плывут» по дорогам, некоторые автомобилисты даже вынуждены соревноваться с речными трамвайчиками. В Красногорске под водой оказался тоннель на станции Павшино, его пришлось полностью перекрыть для движения.
Транспортный коллапс: власти региона рекомендуют отказаться от поездок на машине
Движение поездов на участке между станциями «Октябрьская» и «Беляево» Калужско-Рижской линии метро приостановлено, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Причиной стала проверка инфраструктуры.
В Дептрансе советуют по возможности отложить поездки на автомобиле до 20:00 по мск. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), наиболее плотное движение сейчас наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также в районах ремонтных работ и внутри Садового кольца.
Кроме того, на Шмитовском проезде в центре Москвы автомобиль скорой помощи застрял в глубокой луже. По словам очевидцев, вода поднялась до решетки радиатора, что могло привести к гидроудару двигателя, передает Газета.Ru.
Из-за сильного ливня в столице также резко повысились цены на такси из-за возросшего спроса. Сервисы советуют отказаться от поездок на личных автомобилях и такси, отдавав предпочтение общественному транспорту. МЧС рекомендует водителям снижать скорость и избегать парковки под деревьями, а пешеходам — не находиться под металлическими конструкциями.
Последствия непогоды: в Подмосковье обрушился мост из-за ливней
В результате проливных дождей в Подмосковье произошло обрушение моста, из-за этого деревня Алексино, а также садовые товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от сообщения. Об этом сообщили в оперативных службах. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются организацией объездных маршрутов и предоставлением необходимой поддержки местным жителям.
Аномальные осадки: что ждет москвичей в ближайшие часы
Метеоролог и ведущий прогноза погоды Евгений Тишковец сообщил, что на столицу обрушилось до 50 литров осадков на каждый квадратный метр. По состоянию на 9 утра на станции ВДНХ выпало 28 миллиметров осадков, что составляет 33% от среднемесячной нормы, на Балчуге — 39 миллиметров, в Тушине — 49 миллиметров (58% июльской нормы), что эквивалентно пяти ведрам воды на квадратный метр.
Наиболее интенсивные ливни были зафиксированы на северо-западе Москвы: в Митино выпало 71,2 миллиметра, в Зеленограде — 91,6 миллиметра, что превышает месячную норму и сопоставимо с объемом столитровой бочки воды на квадратный метр.
В Московской области наибольшее количество осадков выпало в Коломне — 66 миллиметров и в Новом Иерусалиме — 48 миллиметров. Значительные дожди прошли также во Внуково (31 мм), Шереметьево (41 мм), Домодедове (24 мм) и Немчиновке (37 мм). Таким образом, в Москве месячная норма осадков уже достигнута практически повсеместно, а в Подмосковье она была существенно превышена — в частности, в Новом Иерусалиме осадков выпало почти в два раза больше нормы.
Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в регионе до середины дня. В отдельных районах ожидается до 40 миллиметров осадков, сообщает радио Sputnik. Из-за проливных дождей дороги Москвы и Подмосковья оказались затоплены. Синоптики предупреждают, что дожди продлятся еще несколько дней.
Как жители столицы справляются с непогодой
В результате сильных ливней в Одинцово горожанам приходится преодолевать затопленные участки, передвигаясь вдоль заборов, чтобы избежать промокания. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, жители проявляют стойкость и продолжают выполнять свои трудовые обязанности, сообщает telegram-канал Readovka. Некоторые москвичи уже начали использовать резиновые сапоги и лодки.
По данным телеканала РЕН ТВ, жителям столицы, работающим на станции Павшино, приходится идти по воде, которая уже им по колено. Дорожная сеть Москвы и области фактически превратилась в водные артерии в результате аномального ливня, обрушившегося на регион.
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