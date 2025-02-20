20 февраля 2025

«Балет Евгения Панфилова» создаст в Перми спектакль с цифровыми технологиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьерный показ новой постановки запланирован на апрель
Премьерный показ новой постановки запланирован на апрель Фото:

В данный момент театр «Балет Евгения Панфилова» работает в Перми над созданием диджитал-спектакля. Это постановка с использованием цифровых технологий, которые являются частью повествования. Проектом такой направленности в учреждении занялись впервые, рассказал худрук коллектива Алексей Расторгуев. Спектакль носит название «Кукла» (12+).

«В основе действия — сюжет „Пигмалиона“ Бернарда Шоу, осовремененный с точки зрения многочисленных антиутопий о войне с роботами. В отличие от пьесы Шоу, „Кукла“ — история печальная. Я собираюсь совместить современную авторскую хореографию с видеопроекциями и другими визуальными эффектами», — объяснил Алексей Расторгуев в беседе с «Новым компаньоном».

Проект реализуется с грантовой поддержкой министерства культуры Прикамья. Предполагается, что зритель увидит постановку уже в апреле. До конца года пройдет не менее семи показов.

Ранее URA.RU рассказывало о гастролях пермского театра в Белоруссии. Пермяки увезли на международный фестиваль современной хореографии IFMC три своих спектакля. 

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В данный момент театр «Балет Евгения Панфилова» работает в Перми над созданием диджитал-спектакля. Это постановка с использованием цифровых технологий, которые являются частью повествования. Проектом такой направленности в учреждении занялись впервые, рассказал худрук коллектива Алексей Расторгуев. Спектакль носит название «Кукла» (12+). «В основе действия — сюжет „Пигмалиона“ Бернарда Шоу, осовремененный с точки зрения многочисленных антиутопий о войне с роботами. В отличие от пьесы Шоу, „Кукла“ — история печальная. Я собираюсь совместить современную авторскую хореографию с видеопроекциями и другими визуальными эффектами», — объяснил Алексей Расторгуев в беседе с «Новым компаньоном». Проект реализуется с грантовой поддержкой министерства культуры Прикамья. Предполагается, что зритель увидит постановку уже в апреле. До конца года пройдет не менее семи показов. Ранее URA.RU рассказывало о гастролях пермского театра в Белоруссии. Пермяки увезли на международный фестиваль современной хореографии IFMC три своих спектакля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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