В Новороссийске многоэтажка горит на площади 300 квадратов. Видео

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В тушении были задействованы 20 сотрудников МЧС России
В тушении были задействованы 20 сотрудников МЧС России Фото:

В городе-герое Новороссийске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.

«В городе-герое Новороссийске тушат пожар в многоэтажном жилом доме», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Возгорание произошло в в 14:50 в одном из домов по Анапскому шоссе.

Уже в 14:51 к месту происшествия были направлены пожарные подразделения. По прибытии первых расчетов было установлено, что огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К 15:10 пожар удалось локализовать, предотвратив дальнейшее распространение огня по жилому дому. В тушении были задействованы 20 сотрудников МЧС России и 8 единиц специализированной техники.

Из здания были эвакуированы 25 человек. Никто из жильцов не пострадал, погибших также нет. Предварительно, причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси.

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В городе-герое Новороссийске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края. «В городе-герое Новороссийске тушат пожар в многоэтажном жилом доме», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Возгорание произошло в в 14:50 в одном из домов по Анапскому шоссе. Уже в 14:51 к месту происшествия были направлены пожарные подразделения. По прибытии первых расчетов было установлено, что огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К 15:10 пожар удалось локализовать, предотвратив дальнейшее распространение огня по жилому дому. В тушении были задействованы 20 сотрудников МЧС России и 8 единиц специализированной техники. Из здания были эвакуированы 25 человек. Никто из жильцов не пострадал, погибших также нет. Предварительно, причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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