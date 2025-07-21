В городе-герое Новороссийске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.
«В городе-герое Новороссийске тушат пожар в многоэтажном жилом доме», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Возгорание произошло в в 14:50 в одном из домов по Анапскому шоссе.
Уже в 14:51 к месту происшествия были направлены пожарные подразделения. По прибытии первых расчетов было установлено, что огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К 15:10 пожар удалось локализовать, предотвратив дальнейшее распространение огня по жилому дому. В тушении были задействованы 20 сотрудников МЧС России и 8 единиц специализированной техники.
Из здания были эвакуированы 25 человек. Никто из жильцов не пострадал, погибших также нет. Предварительно, причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси.
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