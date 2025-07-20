20 июля 2025

В ХМАО потушили все лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ликвидировали три лесных пожара
В ХМАО ликвидировали три лесных пожара Фото:

За прошедшую неделю в ХМАО ликвидировали три лесных пожара, распространившихся на общую площадь 1,5 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры в своем telegram-канале.

«За прошедшую неделю — с 14 по 21 июля, в Югре ликвидировано 3 лесных пожара на площади, пройденной огнем 1,5 га. По предварительным данным, они возникли из-за гроз. Ландшафтные возгорания не зафиксированы», — говорится в сообщении ведомства.

На 21 июля в регионе не зарегистрировано действующих лесных и ландшафтных возгораний. С начала 2025 года в ХМАО уже ликвидировали 7 ландшафтных и 131 лесной пожар.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки лесные пожары охватили почти 142 гектара, а с начала 2025 года было ликвидировано 71 лесной и 7 ландшафтных пожаров общей площадью более 2,3 тысячи гектаров. Основной причиной возгораний назывались грозы. На прошлой неделе сообщалось о семи лесных пожарах на площади 114 гектаров.

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За прошедшую неделю в ХМАО ликвидировали три лесных пожара, распространившихся на общую площадь 1,5 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры в своем telegram-канале. «За прошедшую неделю — с 14 по 21 июля, в Югре ликвидировано 3 лесных пожара на площади, пройденной огнем 1,5 га. По предварительным данным, они возникли из-за гроз. Ландшафтные возгорания не зафиксированы», — говорится в сообщении ведомства. На 21 июля в регионе не зарегистрировано действующих лесных и ландшафтных возгораний. С начала 2025 года в ХМАО уже ликвидировали 7 ландшафтных и 131 лесной пожар. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки лесные пожары охватили почти 142 гектара, а с начала 2025 года было ликвидировано 71 лесной и 7 ландшафтных пожаров общей площадью более 2,3 тысячи гектаров. Основной причиной возгораний назывались грозы. На прошлой неделе сообщалось о семи лесных пожарах на площади 114 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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