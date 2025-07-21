На журналистку «Дождя»* Анну Монгайт* возбудили уголовное дело

Против журналистки СМИ «Дождь» (организация признана иноагентом на территории РФ) Анны Монгайт (признана иноагентом на территории РФ) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Против журналистки „Дождя“ Анны Монгайт возбуждено уголовное дело за фейки о российской армии» — указано в материале. Его приводит РИА Новости. Сообщается, что дело возбуждено в связи с распространением фейков о российской армии.
Ранее аналогичные уголовные дела были возбуждены против журналистов Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, также признанных иноагентами в РФ. Им вменяется распространение ложной информации о действиях российских военных и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. В отношении некоторых из них был объявлен розыск.
*СМИ и Анна Монгайт признаны иноагентами на территории РФ
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