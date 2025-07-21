Жителям Забайкалья заплатили свыше миллиона за информацию о поджигателях леса

Более одного миллиона рублей получили жители Забайкальского края в качестве вознаграждения за предоставленную информацию о лицах, которые были причастны к поджогам лесов. Заявили об этом в пресс-службе Минприроды региона.
«Семь забайкальцев, предоставившие информацию о поджигателях, а также задержавшие виновников лесных пожаров, получили денежное вознаграждение размером более миллиона рублей», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что трое граждан передали информацию, а четверо задержали нарушителей. Всего с докладом о поджигателях обращалось 20 человек.
Судя по информации, за поимку поджигателя выплачивается вознаграждение в 250 тысяч рублей. А за информацию о них выплачивается сумма в 150 тысяч рублей. Меры поощрения граждан связаны с масштабными лесными пожарами, которые с 20 июня охватывают районы Забайкальского края, включая поселок Атамановка. Из-за возгораний, вызванных в том числе поджогами, огонь уничтожил дома, привел к эвакуации детских лагерей и перекрытию дорог, а в регионе с апреля действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
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