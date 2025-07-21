У пермских властей возникли претензии к главе Кочево Александру Юркину

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У властей появились вопросы к главе Кочевского округа Александру Юркину
У властей появились вопросы к главе Кочевского округа Александру Юркину Фото:

Власти Пермского края выразили обеспокоенность работой главы Кочевского округа Александра Юркина по реализации программ переселения граждан из аварийного жилья и обеспечению квартирами детей-сирот. Претензии к главе Кочевского округа связаны с затяжными сроками проведения мероприятий переселения граждан и недостаточным качеством предоставляемого жилья.

 «Вопросы по темпам и качеству проводимых мероприятий есть к главе Кочевского округа Александру Юркину. В 2022 году главе округа уже указывалось на недопустимость приобретения некачественных жилых помещений для детей-сирот. Тем не менее, эта позиция краевых органов была проигнорирована главой», — передает газета «Звезда».

Отмечается, что контрольный департамент администрации региона ведет работу по анализу реализации региональных программ и проектов по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. На момент публикации в пресс-службе администрации губернатора не ответили на запрос URA.RU.

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Власти Пермского края выразили обеспокоенность работой главы Кочевского округа Александра Юркина по реализации программ переселения граждан из аварийного жилья и обеспечению квартирами детей-сирот. Претензии к главе Кочевского округа связаны с затяжными сроками проведения мероприятий переселения граждан и недостаточным качеством предоставляемого жилья.  «Вопросы по темпам и качеству проводимых мероприятий есть к главе Кочевского округа Александру Юркину. В 2022 году главе округа уже указывалось на недопустимость приобретения некачественных жилых помещений для детей-сирот. Тем не менее, эта позиция краевых органов была проигнорирована главой», — передает газета «Звезда». Отмечается, что контрольный департамент администрации региона ведет работу по анализу реализации региональных программ и проектов по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. На момент публикации в пресс-службе администрации губернатора не ответили на запрос URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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