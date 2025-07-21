Зеленский заявил о намерении скоро встретиться с российской стороной на мирных переговорах

Зеленский анонсировал встречу с российской стороной 23 июля в Турции
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Зеленский назвал дату новой встречи с Россией
Зеленский назвал дату новой встречи с Россией Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Встреча с российской стороной должна состояться в среду, 23 июля в Турции. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, якобы Рустем Умеров, который после перестановок в украинском правительстве занял должность секретаря СНБО, доложил о готовности провести диалог.

 «Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду», — сообщил Зеленский в своем вечернем обращении. 

По данным Independent Turkce со ссылкой на дипломатические источники, предварительно, очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины может состояться в Стамбуле в среду или четверг. Ранее стороны уже провели два раунда прямых переговоров, которые также прошли в Стамбуле. В результате этих встреч был осуществлен обмен пленными, а российская сторона передала украинской тела погибших военнослужащих. Помимо этого, обе делегации обменялись проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта. Вместе с тем, несмотря на неоднократные заявления о готовности к новым переговорам со стороны Турции и России, точная дата третьего раунда пока не назначена.

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Встреча с российской стороной должна состояться в среду, 23 июля в Турции. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, якобы Рустем Умеров, который после перестановок в украинском правительстве занял должность секретаря СНБО, доложил о готовности провести диалог.  «Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду», — сообщил Зеленский в своем вечернем обращении.  По данным Independent Turkce со ссылкой на дипломатические источники, предварительно, очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины может состояться в Стамбуле в среду или четверг. Ранее стороны уже провели два раунда прямых переговоров, которые также прошли в Стамбуле. В результате этих встреч был осуществлен обмен пленными, а российская сторона передала украинской тела погибших военнослужащих. Помимо этого, обе делегации обменялись проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта. Вместе с тем, несмотря на неоднократные заявления о готовности к новым переговорам со стороны Турции и России, точная дата третьего раунда пока не назначена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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