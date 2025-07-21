Власти Прикамья потратят 3 млрд рублей на освещение региональных дорог

Пять крупных закупок на монтаж недостающего освещения на региональных автодорогах объявило Управление автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края. Общая стоимость всех лотов превышает 2,86 млрд рублей.
«Будет обеспечено освещение въездов в населенные пункты в Пермском районе, в том числе — Усть-Качки, поселка Щучье Озеро в Октябрьском районе, четырех деревень в Октябрьском районе, трех сел в Бардымском, и по одному — в Куединском и Чернушинском муниципалитетах», — передает «ПроПермь». Отмечается, что на данный момент завершены торги только по одному контракту. Заявку подал лишь один участник, а сумма заключенного договора составила более 366 млн рублей.
Работы запланированы в рамках проекта «Светлый край». Они предусматривают восстановление и установку освещения на въездах во все муниципалитеты Прикамья. На данный момент единственным участником и победителем торгов стало АО «Уралмостострой», основной подрядчик УАДиТ и министерства транспорта региона.
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