21 июля 2025

Власти Прикамья потратят 3 млрд рублей на освещение региональных дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Освещение региональных дорог планируют в рамках проекта «Светлый край»
Освещение региональных дорог планируют в рамках проекта «Светлый край» Фото:

Пять крупных закупок на монтаж недостающего освещения на региональных автодорогах объявило Управление автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края. Общая стоимость всех лотов превышает 2,86 млрд рублей.

«Будет обеспечено освещение въездов в населенные пункты в Пермском районе, в том числе — Усть-Качки, поселка Щучье Озеро в Октябрьском районе, четырех деревень в Октябрьском районе, трех сел в Бардымском, и по одному — в Куединском и Чернушинском муниципалитетах», — передает «ПроПермь». Отмечается, что на данный момент завершены торги только по одному контракту. Заявку подал лишь один участник, а сумма заключенного договора составила более 366 млн рублей.

Работы запланированы в рамках проекта «Светлый край». Они предусматривают восстановление и установку освещения на въездах во все муниципалитеты Прикамья. На данный момент единственным участником и победителем торгов стало АО «Уралмостострой», основной подрядчик УАДиТ и министерства транспорта региона.

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Пять крупных закупок на монтаж недостающего освещения на региональных автодорогах объявило Управление автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края. Общая стоимость всех лотов превышает 2,86 млрд рублей. «Будет обеспечено освещение въездов в населенные пункты в Пермском районе, в том числе — Усть-Качки, поселка Щучье Озеро в Октябрьском районе, четырех деревень в Октябрьском районе, трех сел в Бардымском, и по одному — в Куединском и Чернушинском муниципалитетах», — передает «ПроПермь». Отмечается, что на данный момент завершены торги только по одному контракту. Заявку подал лишь один участник, а сумма заключенного договора составила более 366 млн рублей. Работы запланированы в рамках проекта «Светлый край». Они предусматривают восстановление и установку освещения на въездах во все муниципалитеты Прикамья. На данный момент единственным участником и победителем торгов стало АО «Уралмостострой», основной подрядчик УАДиТ и министерства транспорта региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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