21 июля 2025

Клещи реже стали кусать россиян

Роспотребнадзор: число обращений в медучреждения из-за укусов клещей снизилось
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число обращений в медучреждения из-за клещей за последнюю неделю снизилось
Число обращений в медучреждения из-за клещей за последнюю неделю снизилось Фото:

Количество обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей в России за минувшую неделю снизилось. Тем не менее, с начала сезона активности насекомых зафиксировано более 464 тысяч подобных случаев, сообщает Роспотребнадзор.

«С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тысяч человек. За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается, необходимо соблюдать правила профилактики», — передает РИА Новости.

Отмечается, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также в Пермском крае и Удмуртской Республике. В текущем году вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли более 3,4 миллиона россиян.

Ранее стало известно, что с начала сезона активности клещей в России более 309,5 тысячи человек обратились за медицинской помощью из-за их укусов. Для снижения риска распространения клещевых инфекций по всей стране проводятся акарицидные обработки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей в России за минувшую неделю снизилось. Тем не менее, с начала сезона активности насекомых зафиксировано более 464 тысяч подобных случаев, сообщает Роспотребнадзор. «С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тысяч человек. За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается, необходимо соблюдать правила профилактики», — передает РИА Новости. Отмечается, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также в Пермском крае и Удмуртской Республике. В текущем году вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли более 3,4 миллиона россиян. Ранее стало известно, что с начала сезона активности клещей в России более 309,5 тысячи человек обратились за медицинской помощью из-за их укусов. Для снижения риска распространения клещевых инфекций по всей стране проводятся акарицидные обработки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...