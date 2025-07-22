Зампред правительства Забайкальского края попал в ДТП, погибла женщина

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Столкновение двух автомобилей привело к гибели одного из водителей
Столкновение двух автомобилей привело к гибели одного из водителей Фото:

В Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщили источники «Чита.Ру».

«Два автомобиля столкнулись в ночь на 22 июля между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Сам Гончаров был за рулем, а погибшая женщина управляла вторым авто», — передал портал со ссылкой на слова источников.

Пресс-служба краевого Минздрава сообщила о двух дорожно-транспортных происшествиях в Улетовском районе минувшей ночью. В результате одной из аварий погиб человек в машине скорой помощи, еще трое, включая ребенка, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Гончаров, по данным мессенджеров, был онлайн несколько часов назад, но на связь не выходит, передает СМИ.

Ранее в Ленинградской области в результате ДТП погиб бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев. Музыкант, управлявший мотоциклом, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover, передает «Национальная служба новостей».

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В Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщили источники «Чита.Ру». «Два автомобиля столкнулись в ночь на 22 июля между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Сам Гончаров был за рулем, а погибшая женщина управляла вторым авто», — передал портал со ссылкой на слова источников. Пресс-служба краевого Минздрава сообщила о двух дорожно-транспортных происшествиях в Улетовском районе минувшей ночью. В результате одной из аварий погиб человек в машине скорой помощи, еще трое, включая ребенка, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Гончаров, по данным мессенджеров, был онлайн несколько часов назад, но на связь не выходит, передает СМИ. Ранее в Ленинградской области в результате ДТП погиб бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев. Музыкант, управлявший мотоциклом, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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