Зампред правительства Забайкальского края попал в ДТП, погибла женщина

В Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщили источники «Чита.Ру».
«Два автомобиля столкнулись в ночь на 22 июля между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Сам Гончаров был за рулем, а погибшая женщина управляла вторым авто», — передал портал со ссылкой на слова источников.
Пресс-служба краевого Минздрава сообщила о двух дорожно-транспортных происшествиях в Улетовском районе минувшей ночью. В результате одной из аварий погиб человек в машине скорой помощи, еще трое, включая ребенка, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Гончаров, по данным мессенджеров, был онлайн несколько часов назад, но на связь не выходит, передает СМИ.
Ранее в Ленинградской области в результате ДТП погиб бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев. Музыкант, управлявший мотоциклом, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover, передает «Национальная служба новостей».
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