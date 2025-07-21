Суд вынес приговор жительнице ХМАО, из-за которой на трассе погибли люди

В Нефтеюганском районе вынесен приговор 53-летней местной жительнице, признанной виновной в смертельной аварии. Ее приговорили к двум годам и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
«В январе 2023 года подсудимая, двигаясь по автодороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» на территории Нефтеюганского района, в нарушение правил дорожного движения при выполнении обгона допустила столкновение с легковым автомобилем, движущимся во встречном направлении», — говорится на сайте окружной прокуратуры. В аварии погибли водитель и пассажир встречного авто.
В суде выяснилось, что авария случилась из-за неосторожности женщины. Помимо отбывания наказания в колонии-поселения, ей также запретили водить машину почти на три года.
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