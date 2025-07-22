Синоптик Тишковец заявил, что пик ливней в Москве уже позади

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Местами 22 июля пройдут кратковременные дожди
Местами 22 июля пройдут кратковременные дожди Фото:
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Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

Пик ливневых осадков в Москве уже остался позади. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пик ливней, безусловно пройден! Следующие дожди ожидаются меньшей интенсивности, но метеоусловия пока будут ненастными», — написал Тишковец в своем telegram-канале.

Синоптическая ситуация в Москве и области 22 июля определяется высотным циклоном. Ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с интенсивностью до 8 мм, не исключена гроза. Ветер восточного направления, его скорость составит 4–9 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +22…+25°C. Атмосферное давление останется стабильным — около 740 мм рт. ст.

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Пик ливневых осадков в Москве уже остался позади. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Пик ливней, безусловно пройден! Следующие дожди ожидаются меньшей интенсивности, но метеоусловия пока будут ненастными», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Синоптическая ситуация в Москве и области 22 июля определяется высотным циклоном. Ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с интенсивностью до 8 мм, не исключена гроза. Ветер восточного направления, его скорость составит 4–9 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +22…+25°C. Атмосферное давление останется стабильным — около 740 мм рт. ст.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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