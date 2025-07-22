Синоптик Тишковец заявил, что пик ливней в Москве уже позади

Пик ливневых осадков в Москве уже остался позади. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Пик ливней, безусловно пройден! Следующие дожди ожидаются меньшей интенсивности, но метеоусловия пока будут ненастными», — написал Тишковец в своем telegram-канале.
Синоптическая ситуация в Москве и области 22 июля определяется высотным циклоном. Ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с интенсивностью до 8 мм, не исключена гроза. Ветер восточного направления, его скорость составит 4–9 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +22…+25°C. Атмосферное давление останется стабильным — около 740 мм рт. ст.
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