В Перми стали хуже продаваться квартиры в новостройках

В Перми с апреля по июнь 2025 года было продано 1,4 тысячи квартир на первичном рыке. Этот показатель практически не изменился по сравнению с первым кварталом этого же года. При этом в других городах страны количество сделок заметно увеличилось, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости» и «Пульса Продаж Новостроек».
«Пермь продемонстрировала стагнацию числа сделок с новостройками во втором квартале 2025 года — этот показатель вырос всего на 0,2% по сравнению с первым кварталом. Всего за этот период в городе было заключено около 1,4 тысячи сделок по приобретению квартир в новостройках общей площадью порядка 63 тысяч квадратных метров», — сообщили аналитики.
Уточняется, что в среднем в объявлениях о продаже пермских новостроек «квадрат» стоит 162 тысячи рублей. Но в сделках этот показатель на 2% ниже — 159 тысяч рублей. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, такая тенденция прослеживается во всех городах-миллионниках страны, так как застройщики стали активнее использовать акции и скидки, чтобы повысить спрос. Руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артем Советников отметил, что рынок первичной недвижимости сейчас переходит к стадии стагнации. Это может стать основой для последующего восстановления.
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