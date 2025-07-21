Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по делу проходят две женщины.
«Было установлено, что подозреваемые за денежное вознаграждение заключали фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, документы на которых в дальнейшем передавались в миграционные органы для легализации и незаконного продления сроков их пребывания в России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
По данной статье женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наказанием штрафа до 5 млн рублей. Сейчас проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности.
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