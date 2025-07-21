21 июля 2025

В Челябинске ФСБ ликвидировала канал незаконной миграции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ задержала двух женщин, помогавших мигрантам незаконно оставаться в России
ФСБ задержала двух женщин, помогавших мигрантам незаконно оставаться в России Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по делу проходят две женщины.

«Было установлено, что подозреваемые за денежное вознаграждение заключали фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, документы на которых в дальнейшем передавались в миграционные органы для легализации и незаконного продления сроков их пребывания в России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

По данной статье женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наказанием штрафа до 5 млн рублей. Сейчас проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по делу проходят две женщины. «Было установлено, что подозреваемые за денежное вознаграждение заключали фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, документы на которых в дальнейшем передавались в миграционные органы для легализации и незаконного продления сроков их пребывания в России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). По данной статье женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наказанием штрафа до 5 млн рублей. Сейчас проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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