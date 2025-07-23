23 июля 2025

Тюменец отсудил у работодателя почти полмиллиона рублей

Тюменский работодатель заплатит работнику за несчастный случай на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил инвалидность, работая с трубами
Мужчина получил инвалидность, работая с трубами Фото:

Тюменского работодателя обязали выплатить работнику 450 тысяч рублей в качестве компенсации за травму. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Мужчина работал на предприятии по изоляции труб. Во время работы произошел несчастный случай, работнику защемило запястье, оторвало палец. Мужчина получил инвалидность бессрочно», — говорится в сообщении.

Пострадавший обратился в суд. К разбирательству присоединился сотрудник прокуратуры. Иск удовлетворили, установив компенсацию в размере 450 тысяч рублей.

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Тюменского работодателя обязали выплатить работнику 450 тысяч рублей в качестве компенсации за травму. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Мужчина работал на предприятии по изоляции труб. Во время работы произошел несчастный случай, работнику защемило запястье, оторвало палец. Мужчина получил инвалидность бессрочно», — говорится в сообщении. Пострадавший обратился в суд. К разбирательству присоединился сотрудник прокуратуры. Иск удовлетворили, установив компенсацию в размере 450 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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