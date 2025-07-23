Мужчина получил инвалидность, работая с трубами
Тюменского работодателя обязали выплатить работнику 450 тысяч рублей в качестве компенсации за травму. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«Мужчина работал на предприятии по изоляции труб. Во время работы произошел несчастный случай, работнику защемило запястье, оторвало палец. Мужчина получил инвалидность бессрочно», — говорится в сообщении.
Пострадавший обратился в суд. К разбирательству присоединился сотрудник прокуратуры. Иск удовлетворили, установив компенсацию в размере 450 тысяч рублей.
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