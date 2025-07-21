Происшествия Подросток-кадет утонул в Свердловской области 22 июля 2025 в 13:19 Размер текста - 17 + Трагедия произошла в Полевском (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Полевском (Свердловская область) 13-летний школьник утонул на глазах у друзей. Трагедия произошла на минувших выходных, сказал источник URA.RU. По его словам, мальчик был кадетом. «Учился хорошо, ни с кем не конфликтовал. С друзьями решил поехать искупаться, но, к сожалению, утонул», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло на акватории пруда Железянка. Как сообщали в свердловском ГУ МЧС, в тот день также утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла на Уфе в Красноуфимске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Полевском (Свердловская область) 13-летний школьник утонул на глазах у друзей. Трагедия произошла на минувших выходных, сказал источник URA.RU. По его словам, мальчик был кадетом. «Учился хорошо, ни с кем не конфликтовал. С друзьями решил поехать искупаться, но, к сожалению, утонул», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло на акватории пруда Железянка. Как сообщали в свердловском ГУ МЧС, в тот день также утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла на Уфе в Красноуфимске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям