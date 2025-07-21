21 июля 2025

Подросток-кадет утонул в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с владельцем центра по водному туризму. Пермь, водоем, озеро, река, гора крестовая
Трагедия произошла в Полевском (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) 13-летний школьник утонул на глазах у друзей. Трагедия произошла на минувших выходных, сказал источник URA.RU.

По его словам, мальчик был кадетом. «Учился хорошо, ни с кем не конфликтовал. С друзьями решил поехать искупаться, но, к сожалению, утонул», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло на акватории пруда Железянка.

Как сообщали в свердловском ГУ МЧС, в тот день также утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла на Уфе в Красноуфимске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском (Свердловская область) 13-летний школьник утонул на глазах у друзей. Трагедия произошла на минувших выходных, сказал источник URA.RU. По его словам, мальчик был кадетом. «Учился хорошо, ни с кем не конфликтовал. С друзьями решил поехать искупаться, но, к сожалению, утонул», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло на акватории пруда Железянка. Как сообщали в свердловском ГУ МЧС, в тот день также утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла на Уфе в Красноуфимске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...