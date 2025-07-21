Подросток-кадет утонул в Свердловской области

Трагедия произошла в Полевском (архивное фото)
В Полевском (Свердловская область) 13-летний школьник утонул на глазах у друзей. Трагедия произошла на минувших выходных, сказал источник URA.RU.
По его словам, мальчик был кадетом. «Учился хорошо, ни с кем не конфликтовал. С друзьями решил поехать искупаться, но, к сожалению, утонул», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло на акватории пруда Железянка.
Как сообщали в свердловском ГУ МЧС, в тот день также утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла на Уфе в Красноуфимске.
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