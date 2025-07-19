Мужчина с ребенком утонули в водоемах Свердловской области

В Свердловской области за сутки утонули сразу два человека — 60-летний мужчина и 13-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"На водных объектах произошло два происшествия, вследствие которых погибли два человека (в том числе несовершеннолетний). Проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сообщается на сайте министерства.
Мужчина утонул на акватории реки Уфа в Красноуфимском округе. Мальчик — на акватории пруда Железянка в Полевском округе.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по региону. Ответ ожидается.
В начале июля подобная трагедия произошла и в Верхней Пышме. Подросток утонул в Голубом карьере, его тело извлекали спасатели.
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