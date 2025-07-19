19 июля 2025

Мужчина с ребенком утонули в водоемах Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства обеих трагедий устанавливаются
Обстоятельства обеих трагедий устанавливаются Фото:

В Свердловской области за сутки утонули сразу два человека — 60-летний мужчина и 13-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

"На водных объектах произошло два происшествия, вследствие которых погибли два человека (в том числе несовершеннолетний). Проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сообщается на сайте министерства. 

Мужчина утонул на акватории реки Уфа в Красноуфимском округе. Мальчик — на акватории пруда Железянка в Полевском округе. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по региону. Ответ ожидается.

В начале июля подобная трагедия произошла и в Верхней Пышме. Подросток утонул в Голубом карьере, его тело извлекали спасатели. 

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В Свердловской области за сутки утонули сразу два человека — 60-летний мужчина и 13-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.  "На водных объектах произошло два происшествия, вследствие которых погибли два человека (в том числе несовершеннолетний). Проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сообщается на сайте министерства.  Мужчина утонул на акватории реки Уфа в Красноуфимском округе. Мальчик — на акватории пруда Железянка в Полевском округе.  Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по региону. Ответ ожидается. В начале июля подобная трагедия произошла и в Верхней Пышме. Подросток утонул в Голубом карьере, его тело извлекали спасатели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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