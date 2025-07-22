Ирина Нельсон рассказала, как прожить 108 лет и более

Певица Ирина Нельсон планирует прожить минимум 108 лет. Звезда группы «Reflex» уверена, что это у нее получится. Так как, по мнению певицы, долгожительство зависит, прежде всего, от нас самих. О том, как человеку прожить больше века, Ирина рассказала корреспонденту URA.RU.
"Мало кто из нас знает об истинных ресурсах и возможностях нашего тела и сознания, — продолжает Ирина. – Здесь все зависит от того, какой срок мы сами ставим себе. Нужно понимать, что только мы и никто другой не решает, сколько лет нам жить. Это наш личный выбор. Конечно, если мы хотим жить долго и счастливо, то обязаны придерживаться здорового образа жизни. А что это значит? Здоровый образ жизни – это в первую очередь здоровое сознание, здоровое тело и здоровая психика".
Артистка говорит, что сама она здорового образа жизни придерживается уже давно и при этом регулярно совершенствуется. Ирина тщательно следит за своим рационом. Она придерживается вегетарианства, а также занимается йогой и многочисленными практиками.
Ирина Нельсон не устает повторять, что возраста не боится. По словам артистки, она уже давно пришла к выводу, что старости не существует.
"Как настроитесь сами, так и будете жить, - говорит Ирина. – Я в свое время услышала одну замечательную фразу: «До сорока лет у человека – молодость. От 40 до 60 лет – зрелость. А от 60 до 100 и далее - мудрость». Помню, я тогда подумала: «Вау, это что же, получается, что старости нет что ли?». Если от 60 до 100 лет и более – это мудрость, то выходит, что старости нет! Когда я это осознала, многие вопросы отпали сами собой".
По словам артистки, период мудрости у человека самый интересный. Нельсон объясняет это просто. "В этот период ты начинаешь жить как бы с начала, - уверена Ирина. - Получается, что до этого ты сделал какие-то ошибки, насовершал глупости – все прошел. И в период мудрости уже знаешь, как жить, чтобы не совершать ошибок, чтобы выбрать правильный путь и принять правильное решение. Потому что у тебя уже есть знания. Так что в период мудрости можно жить и наслаждаться".
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