«Обожаю есть и пить»: 85-летний балетмейстер Васильев назвал секреты здоровья

Владимир Васильев приехал в Беларусь для участия в «Славянском базаре в Витебске». Нынешний год для прославленного балетмейстера юбилейный: недавно ему исполнилось 85 лет. Впрочем, несмотря на возраст, в Белоруссии легенда русского балета поражает своей энергичностью. В интервью корреспонденту URA.RU он раскрыл секрет долголетия и хорошей формы.
«Я думаю, что мне помогает постоянное желание сделать что-то гораздо лучше, чем было уже сделано», — раскрыл секрет долголетия Васильев.
А после признался, что для него примером среди долгожителей является композитор Александр Зацепин, который в этом году отпраздновал 99-летие. «Он — молодец, он для меня — пример», — заявил балетмейстер.
По мнению Васильева, сам он серьезных усилий для долголетия он не прилагает. «Вопросами питания я никогда не занимался, — не скрывает артист. — У кого, конечно, как. Некоторым необходимо придерживаться правильного питания. А я обожаю есть, пить… Я обожаю все самое вкусное. У меня нет такого, что я могу себе позволить только вот эти продукты или другие…. Я люблю жирное, острое. И никогда себя не ограничивал ни в чем».
«Другое дело, что это возможно только при одном условии: если ты при этом еще занимаешься физической работой, — считает балетмейстер. — Но, как вы понимаете, нагрузка у меня присутствовала всегда. Я всю жизнь работал и все время только занимался и занимался. Последний раз танцевал на сцене, когда мне было 82 года. Тогда я принимал участие в балете „Анюта“.
К слову, не так давно Васильев перенес несколько серьезных операций после того, как упал со сцены. Неприятный инцидент случился во время вечера, посвященного памяти его супруги. Васильев должен был провести детей, задействованных в постановке, в противоположную кулису. Но, находясь в полной темноте, не заметил края сцены и упал с высоты. Помимо хирургических вмешательств, Владимир Викторович прошел длительную реабилитацию. «Постепенно набираю форму, — признался артист. — Все хорошо».
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