В Шереметьево пассажирам начали выдавать надувные матрасы

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Тем пассажирам, кто долго ждет своего рейса, стали выдавать матрасы
Тем пассажирам, кто долго ждет своего рейса, стали выдавать матрасы Фото:

В московском аэропорту Шереметьево пассажирам задержанных рейсов стали выдавать надувные матрасы. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Обстановка в аэропорту Шереметьево. По словам очевидцев, пассажирам, чьи рейсы были задержаны, начали раздавать матрасы», — написала Baza.

Сообщается, что приоритет отдается пассажирам с детьми. На опубликованных видео из аэропорта заметно, что некоторые путешественники уже отдыхают на выданных матрасах. Однако часть людей по-прежнему остается ожидать в креслах.

В последние дни в центральных регионах России действовали ограничения на функционирование аэропортов. В частности, воздушные гавани Москвы неоднократно приостанавливали взлеты и посадки воздушных судов. В результате авиакомпаниям пришлось вносить изменения в расписание рейсов. Из-за чего в нескольких воздушных гаванях России стали выдавать бесплатную воду пассажирам. Такие меры уже приняты в Шереметьево, Внуково и Домодедово.

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В московском аэропорту Шереметьево пассажирам задержанных рейсов стали выдавать надувные матрасы. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Обстановка в аэропорту Шереметьево. По словам очевидцев, пассажирам, чьи рейсы были задержаны, начали раздавать матрасы», — написала Baza. Сообщается, что приоритет отдается пассажирам с детьми. На опубликованных видео из аэропорта заметно, что некоторые путешественники уже отдыхают на выданных матрасах. Однако часть людей по-прежнему остается ожидать в креслах. В последние дни в центральных регионах России действовали ограничения на функционирование аэропортов. В частности, воздушные гавани Москвы неоднократно приостанавливали взлеты и посадки воздушных судов. В результате авиакомпаниям пришлось вносить изменения в расписание рейсов. Из-за чего в нескольких воздушных гаванях России стали выдавать бесплатную воду пассажирам. Такие меры уже приняты в Шереметьево, Внуково и Домодедово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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