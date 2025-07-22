В Шереметьево пассажирам начали выдавать надувные матрасы

В московском аэропорту Шереметьево пассажирам задержанных рейсов стали выдавать надувные матрасы. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Обстановка в аэропорту Шереметьево. По словам очевидцев, пассажирам, чьи рейсы были задержаны, начали раздавать матрасы», — написала Baza.
Сообщается, что приоритет отдается пассажирам с детьми. На опубликованных видео из аэропорта заметно, что некоторые путешественники уже отдыхают на выданных матрасах. Однако часть людей по-прежнему остается ожидать в креслах.
В последние дни в центральных регионах России действовали ограничения на функционирование аэропортов. В частности, воздушные гавани Москвы неоднократно приостанавливали взлеты и посадки воздушных судов. В результате авиакомпаниям пришлось вносить изменения в расписание рейсов. Из-за чего в нескольких воздушных гаванях России стали выдавать бесплатную воду пассажирам. Такие меры уже приняты в Шереметьево, Внуково и Домодедово.
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